انت الان تتابع خبر شاومي الغلابة..امسك موبيل سمارت بـ اقل من 2500 جنيه بس والان مع التفاصيل

سعر readmi A1 في مصر

رياض - احمد صلاح - شاومي الغلابة، هو ما أطلقته الجماهير على هاتف readmi A1 ، من شركة شاومي العالمية والمنتظر طرحه خلال أيام في السوق المصري.

هاتف readmi A1 المعروف باسم شاومي الغلابة من المتوقع أن يكون سعره حوالي 10 ألاف روبية هندية بم يساوي 2400 جنيه.

إمكانيات readmi A1

الهاتف به شاشة كبيرة من نوع TFT بمقاس 6.5 بوصة، وجودة عرضها +HD، بدقية 1600*720 بيكسل.

معالج الهاتف من انتاج شركة ميديا تيك التايوانية، ونوعه Helio A22، بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 رام، وبه ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجا ويمكن زيادة الذاكرة عبر بطاقة Micro SD.

بطارية الهاتف سعة 5000 ملي أمبير في الساعة، والهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

شاومي الغلابه readmi A1، به كاميرات خلفية مزدوجة بمستشعر أساسي بدقة 8 ميجابيكسل، وبه كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل للصور السيلفي.