نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلاص هانت أيام وهينزل” سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس ومميزاته عن الإصدار السابق iphone 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت شركة أبل بإصدار نسخة صغيرة من هاتف أيفون 14 برو ماكس وذلك حتى تقوم بطرحة في الأسواق في شهر أكتوبر القادم لعام ٢٠٢٢، وإن هاتف أيفون ١٤ من الهواتف المميزة التي لها الكثير من المميزات والمواصفات والخصائص التي تجعل الكثير من الشباب والأشخاص يرغبون في شراءه بسبب مميزاته الكثيرة، وذلك ما يميز منتجات شركات آبل بشكل عام، حيث تسعى الشركة عند إصدار جميع منتجاتها وجود التميز والجودة العالية، ولذلك تعتبر منتجات شركة آبل الإلكترونية هي المنتجات الأعلى من حيث التكلفة على الاطلاق في الأسواق.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس

يمكننا التعرف على سعر ومواصفات ايفون ١٤ المنتظر طرحه في الأسواق عن قريب من خلال الآتي:

كاميرا مميزة أساسية بدقة ١٢ ميجا بيكسل.

كاميرا بدقة ١٢ ميجا بيكسل وهي للمساحات الشاسعة والواسعة.

كاميرا بدقة ١٢ ميجا بيكسل وهي كاميرا العزل للوضع الليلي وللتقريب.

كاميرا سيلفي بدقة ١٢ ميجا بيكسل وتوجد بها فتحة عدسة قدرتها f/2.2.

شاشة مساحتها 6.72 بوصة بمعدل ١٢٠ هرتز وهي تقاوم الخدوش وبصمات الإصبع والزيوت والاتربة والمياه أيضا.

يأتي بتقنية شاشة Qhd.

اما عن وزن الهاتف فهو حوالي ٢٢٨ جرام.

يأتي الهاتف بالعديد من الذاكرة الداخلية فيوجد ب ١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على معالج سداسي النواة وقوي.

يحتوي على بطارية بسعة ٤٥٠٠ مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل جيد Ios 16.

يحتوي الهاتف على معالج رسومات خماسي النواة.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

إن الهاتف مصنوع من الزجاج في الخلف ويتميز بوجود فريم مصنوع من الألمنيوم.

يوجد الهاتف باللون الأزرق والأبيض والأسود.

يأتي الهاتف بميكرفون ثانوي لعزل الضوضاء.

يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث.

يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع الجغرافي ودعم النظام الملاحي.

توقعات أسعار ايفون 14 برو ماكس