نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمله هيسهل عليك.. طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022 whatsapp gold وما هي مزايا التطبيق على الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن برامج المراسلات من أكثر التطبيقات التي أصبح يحتاج إليها الكثير من الأشخاص وأصبح الجميع يقوم بتحميل مثل هذه التطبيقات على الهواتف الذكيه الخاصة بهم ويعد تطبيق وتساب الذهبي احد أهم تطبيقات المراسلات التي أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة، كما إن تطبيق واتس اب الذهبي 2022 whatsapp gold يعد من أهم إصدارات تطبيق واتساب التي أصبحت تحتوي على العديد من المميزات التي ميزت التطبيق عن التطبيق الأساسي. طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022 أولا: في البداية نقوم بالدخول إلى الرابط الخاص بتحميل التطبيق أو من خلال الرابط الخاص بتحميل التطبيق وذلك بعد التأكد من أن اتصال الجهاز بالإنترنت.

ثانيا: ومن ثم فإن المستخدم يقوم بالضغط على أيقونة التطبيق واتساب الذهبي ونقوم بالضغط على خيار التحميل.

ثالثا: ومن ثم فإن المستخدم يقوم بالضغط على زر التثبيت من أجل التمكن من تحميل هذا التطبيق.

رابعا: ثم يتم السماح للهاتف بتثبيت المصادر الغير معروفة حتى نتمكن من تثبيت هذا التطبيق.

خامسا: ومن ثم يتم الضغط على أيقونة التطبيق من شاشة الجهاز الرئيسية من أجل تسجيل حساب خاص بالمستخدم على هذا التطبيق وذلك من خلال اسم المستخدم ورقم الهاتف وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها للمستخدم.

سادسا: وفي الأخير يستطيع المستخدم أن يستمتع بالمميزات المختلفة التي يحتوي عليها التطبيق بعد فتح حاسبه الشخصي على التطبيق برقمه. مميزات تطبيق وتساب الذهبي 2022 التطبيق يتيح للمستخدم ام يقوم بمكالمة جماعية مع مجموعة من الأصدقاء وذلك من خلال تحديد هؤلاء الأصدقاء.

التطبيق يحتوي على ميزة إرجاع الرسائل المحذوفه كما أنه يمكن المستخدم من الحصول على الحالات التي يقوم أصدقائه بتحميلها.

التطبيق يتيح للمستخدم إمكانية نشر حالات واتس اب تزيد مدتها عن 30 ثانية.

اخفاء حالة النشاط واخفاء موعد آخر حالة نشاط بالنسبة للمستخدم.

يستطيع المستخدم أن يرسل ويستقبل الصور المختلفة من خلال وتساب الذهبي بدقة عالية وعدد غير محدود.

التطبيق يحتوي على مجموعة رائعة من الملصقات الرائعة جدا والمميزة.

يستطيع المستخدم أن يقوم بقراءة الرسائل التي يرسلها أصدقائه بدون ظهور علامة القراءة لديهم.

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