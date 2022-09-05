نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الجديد عبر نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الرياضية الجديد يمكنكم الآن الحصول عليه عبر أكثر من قمر صناعي، فقد حازت مجموعة قنوات الكأس الرياضية التي تبث من دولة قطر على محبة الكثير من مشجعي كرة القدم بكافة الدول العربية، وذلك لتنوع قناتها ما بين مفتوحة عبر الأقمار الصناعية ويمكن مشاهدتها مجاناً إلى جانب قنوات يمكن الحصول عليها باشتراك شهري، وتتخصص تلك القنوات في إذاعة المباريات الحصرية سواء في البطولات المحلية أو العالمية أو العربية، وخلال فترة البطولات تتربع على قائمة بحث محرك جوجل بهدف الحصول على ترددها لتمكن مجموعة قنوات الكأس من الحصول على حقوق حصرية لبث عدد من المباريات الخاصة بالبطولة المقامة خلال تلك الفترة.

تردد قناة الكأس الجديد

مجموعة قنوات الكأس تنقسم إلى قنوات مجانية وهي الكأس 1 وقناة الكأس 2 وقناة الكأس 3 وقناة الكأس 4، إلى جانب أربع قنوات أخرى ويمكن مشاهدتها من خلال اشتراك شهري، وتُبث ترددات القنوات من خلال خمس أقمار صناعية أهمها النايل سات المنتشر بالدول العربية خاصة دول شمال البحر المتوسط، إلى جانب القمر الصناعي سهيل سات والقمر عرب سات المنتشران بقوة داخل دول الخليج، وقد حرصت إدارة القناة على توفير أكثر من تردد وقناة على أكثر من قمر صناعي، لخدمة المشاهد العربي والوصول إليه بأعلى جودة مشاهدة.

تردد قناة الكأس الرياضية 2022

كان أول بث للقناة في يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2018م، ومنذ ذلك الحين حققت نجاح باهر في مجال تغطية البطولات الرياضية وقد تخصصت في متابعة البطولات القارية الآسيوية والبطولات الخليجية، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية عالية، وفيما يلي تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11919

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس HD

كما يمكن لمشاهدي القناة من دول الخليج العربي الحصول على تردد القناة بجود عالية ودقة ال HD من خلال التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي عرب سات، وفيما يلي بيانات القناة:

تردد القناة: 12245

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كما يمكن لمشاهدي الدول العربية خاصة بالخليج العربي الحصول على مشاهدة مجانية للقناة من خلال القمر الصناعي سهيل سات: وفيما يلي بيانات القناة: