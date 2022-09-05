نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone 14 pro max وموعد طرحه بالأسواق والسعر المتوقع والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد شركة أبل العالمية لطرح سلسلة iPhone 14 في الأسواق ي وم 7 سبتمبر 2022 المقبل، ويعتبر هذا الطرح مبكراً عن المعتاد من الشركة، وذلك لعزم الشركة على الكشف عن منتجات أخرى جديدة في حدث كبير في شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تكشف شركة أبل عن أربعة نسخ من iPhone 14، بالإضافة إلى apple watch جديدة.

هاتف iphone 14 pro max الجديد

ويأتي هاتف iphone 14 pro max كأفضل هاتف في السلسلة لعام 2022، حيث يعد النسخة الأعلى منها، ومن حيث السعر والأداء والمواصفات بشكل عام والعديد من المميزات الأخرى، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة 6.7 بوصة، ومعالج A16 Bionic، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.

مواصفات هاتف iphone 14 pro max الجديد

يأتي بطول حوالي 160.8 ملليمتر.

عرض 78.1 ملليمتر، وسمك 7.7 ملليمتر.

يصل وزنه إلى 240 جرام.

يدعم شبكات الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، وأيضاً شبكات EDGE، GPRS.

تصل سرعة الانترنت بالهاتف لشبكات الجيل الثالث 42 ميجابايت، بينما للجيل الرابع 1.2 جيجابايت، والجيل الخامس تصل حتى 3.7 جيجابايت.

يأتي بأبعاد شاشة 9 : 19.5.

تبلغ نسبة الشاشة 87.8%.

وذاكرة الرام تأتي من نوع NVMe.

وتصل دقة التصنيع إلى 4 نانومتر.

يأتي معالج الرسومات من نوع Apple GPU خماسي النواة.

ويأتي معالج الجهاز من نوع Apple A16 Bionic.

تصل سرعة الرام إلى 6 جيجابايت.

يحمل شريحة واحدة

نوع الشريحة Nano SIM/ eSIM.

تصل كثافة البيكسل إلى 457 بيكسل لكل إنش.

يبلغ معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز.

مميزات iphone 14 pro max الجديد

تصل دقة تصوير الفيديوهات إلى 2160P 4K.

تصوير الفيديو بتقنية Dolby Version، HDR، إلى جانب تقنية التصوير السينمائي، وتصوير الحركة البطيئة.

ويأتي بمميزات حماية: التعرف على الوجه، الرقم السري، النمط، ومستشعر البصمة (مدمج بالشاشة).

توصيل USB من نوع Lighting، USB 2.0.

يدعم خاصية البلوتوث 5.3.

أسعار iphone 14 pro max الجديد في مصر والدول العربية

تأتي العديد من الاحتمالات لأسعار أيفون أيفون 14 برو ماكس والتي من المتوقع أن تكون :