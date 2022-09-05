نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء علامة متصل الآن في الواتس آب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إخفاء علامة متصل الآن في الواتس آب .. يتسائل الكثير من المواطنين في العالم العربي وكذلك في المملكة العربية السعودية عن الطريقة التي يمكن من خلالها عمل إعدادت تطبيق واتس آب لكي لا يظهر بجوار حسابه للأشخاص الآخرين كلمة متصل الآن ظاهرة حيث يستخدم التطبيق الملايين من المواطنين حول العالم وبعضهم لا يعرف كل الخفايا أو الآليات وكذلك الإعدادت الخاصة به فهو من أشهر التطبيقات والمستحوز على قائمة الأكثر استخدامًا فيتميز بالكثير من المميزات الذي يجعله رقم 1 في التطبيقات الخاصة بالدردشة والتواصل ونقل البيانات وتشفير وحماية المرسل وكذلك يمكن أن تستخدمه في نقل الصور والفيديوهات بشكل جيد ومجاتًا وكذلك يمكن تشغيله على أجهزة اللاب توب وكذلك الكمبيوتر وتحميله يكون مجاني دون أي نسخ مدفوعه ونشرح لك في تلك المقالة خلال السطور التالية الآلية الخاص بإمكانية إخفاء كلمة متصل الآن من حسابك والتي تظهر لأصدقاءك سواء لهواتف آيفون أو أندرويد.

إخفاء علامة متصل الآن في الواتس آب

كل ما عليك فعله هو أن تفتح التطبيق الخاص بواتس آب من الهاتف الجوال الخاص بك .

وبعدها تقوم بفتح حسابك على التطبيق بواسطة رقم التليفون الشخصي .

سيتم الضغط فوق الثلاث نقاط بأعلى يسار الشاشة .

والضغط على كلمة إعدادات النسخة وبعض الهواتف بها خيارات المطور .

ثم تقوم باختيار كلمة إعدادات الخصوصية وبعدها ستقوم بتنشيط الخدمة الخاصة .

بتجميد ظهورك الأخير في واتساب وبعدها تقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية .

ثم تقوم بفتح التطبيق العادي والذهاب إلى الإعدادات ثم تقوم بالضغط على كلمة إعدادات الخصوصية .

ثم اختيار الصديق الذي تريد أن يتم الظهور له .

وكذلك من لا تريد رؤيتهم لكلمة آخر ظهور وبعدها ستختفي العلامة الخاصة بكلمة متصل الآن تمامأ.

إخفاء كلمة متصل الآن على هواتف آيفون

وبالنسبة لطريقة إخفاء كلمة متصل الآن على هواتف آيفون كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق .

والدخول لحسابك الشخصي برقم الهاتف على التطبيق والضغط على النقاط الثلاثة بالأعلى.

وبعدها قم بالضغط على الخيارات الخاصة بالدردشة في التطبيق وبعدها اختر كلمة الإعدادات المتقدمة .

ثم قم باختيار لا أحد من بين قائمة الاختيارات التي ستظهر ووتوفر أمامك.

ثم قم بغلق التطبيق وبعدها قم بتشغيله مرة أخرى حتى يتم حفظ التغييرات التي قمت بتعديلها.