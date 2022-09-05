نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن كوينز بيس 2022 بطريقة سهلة ومجانية لمحبي لعبة pes 2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شحن كوينز بيس ٢٠٢٢مجانا ، يعتبر أمرا ليس سهلا حيث يتم البحث عن طريقة واضحة وسهلة ورسمية ليتم الحصول على الكوينزات المجانية في اللعبة، والقيام بفتح بكجات خاصه باللاعبين الأساطير (الليجندري) ولكي يتم إنشاء وتكوين فريق متميز يتحمل المواجهة والمنافسة وبهذا فإن الفوز المتتالي في المباريات يكون أمرا عاديا يتم تدريب وتطوير لاعبين من خلال الكوينزات أيضا، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية شحن كوينز بيس ٢٠٢٢ لكل محبي وعشاق هذه اللعبة تابعوا معنا.

كيف يتم الحصول على كوينزات بيس ٢٠٢٢؟ طريقة شحن كوينز لعبة بيس



يجب معرفة كيفية الحصول على كوينز 2022 مجانا بطريقة سهلة و رسمية وموضحة ومجربة دون اللجوء لتنزيل تطبيقات ودن الحاجة لمشاهدة إعلانات كالاتي:

هناك طريقتان مختلفتان للحصول على الكوينزات الطريقة المتاحة والمعتادة والأوتوماتيكية التي تهيئ اللاعب الفوز بالكويزات المجانية.

وهذه الكوينزات تبلغ أسبوعيا من 100 كوينز وحتى 300 كوينز. وذلك عبر تسجيل عملية الدخول اليومي على هذه اللعبة و بدون لعب أي مباراة.

وبذلك يتم الحصول على أعداد هائلة وكبيرة من الكوينز اليومية حيث تبلغ في بعض الأيام 20 كوينز وأيام أخرى 30 كوينز.

ويتم وضع الكوينز في صندوق الوراد المخصص بهدايا إي فوتبول 2022 موبايل. ومن الوارد أن يحصل المستخدم على لاعبين من خلال فتح البكدج بعدد 100 كوينز.

إن الطريقة الثانية من القيام بشحن كوينز pes 2022 mobile مجانا حتى الآن لم تقم بتفعيلها

لذلك حازت كونامي الشركة المعلنة للطريقة الثانية على العديد من ردود فعل السلبية والسيئة وذلك لأنه لم يتم تفعيل الطريقة الثانية حتى الآن.

وأوضحت أنه من الوارد تفعيل هذه الطريقة في التحديثات القادمة للعبة ويتم فيها التربح على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا الذي يبلغ عددها يتراوح بين 1000 إلى 2000 كوينز مجانية.

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كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا

في البداية يجب تحميل اللعبة لتتمكن من تسجيل الدخول بصورة يومية، وبعد ذلك يتم شحن كوينز بيس ٢٠٢٢ مجاناً، بعدد ١٠ كوينز ل ٣٠ كوينز بشكل أسبوعي من ١٠٠ كوينز ل ٣٠٠ كوينز، وتستطيع شراء لاعبين أو فتح بكج الأساطير من خلال هذه الكوينزات.