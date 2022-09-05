نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة آخر ظهور لأي مستخدم واتس آب وهو مخفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة آخر ظهور لأي مستخدم واتس آب وهو مخفي .. الكثير من مستخدمي التطبيقات الإلكترونية لا يعلمون ما بها من خفايا وذلك لأن أغلب التطبيقات كواتسآب أصبح ذات شهرة واسعة يستخدمها الملايين حول العالم بكل الدول ويتسائل مستخدميها في المملكة العربية السعودية وكذلك الدول العربية والعالم العربي عن الخفايا والإعدادات التي لا يعلمها أحد كإخفاء الظهور على تطبيق الواتس آب لحسابي فلا يرى أي من الأصدقاء كلمة متصل الآن أو آخر ظهور بجانب الحساب وكذلك يمكن أيضًأ أن تعرف آخر ظهور للشخص في التطبيق برغم أنه قد أخفي ظهوره على التطبيق وذلك بحيلة ذكية نوضحها لكم في السطور القليلة القادمة.

آخر ظهور لأي مستخدم واتس آب وهو مخفي

ويقدم تطبيق واتس آب الكثير من الخدمات للمستخدمين فيستخدمون الدردشة والرسائل.

بجانب أيضًا إرسال الفيديوهات والصور المشفرة مع خاصية الأمان جدًا وكذلك يمكنك إرسال الملفات الشهيرة.

والتي تمتلك لشركة ميتا صاحبة فيس بوك أيضًا ويمكنك من خلال هذا التطبيق التواصل مع الآخرين.

بإجراء أيضًا المكالمات صوتية أو عن طريق إجراء مكالمة فيديو .

والجدير بالذكر أنه قد تم اطلاق ذلك التطبيق عام 2009 م.

معرفة آخر ظهور للفرد على تطبيق واتس آب وهو مخفي

وبالنسبة للطريقة الخاصة بمعرفة آخر ظهور للفرد على تطبيق واتس آب وهو مخفي.

فيمكنك معرفة ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية :- قم بالانتقال إلى محادثة .

وإرسال الشخص الذي ترغب معرفة إن كان متصل أم لا أو متى آخر ظهور له على تطبيق واتس آب .

وبعدها قم بالتوجه إلى الإعدادات الخاصة بالمحادثة واضغط على كلمة تبويب الحظر.

وستظهر بالأعلى آخر ظهور وبعدها قم بإلغاء الحظر.

كيفية إخفاء آخر ظهور في واتساب

يمكنك الدخول إلى تطبيق واتس آب

وادخل إلى الإعدادات واضغط على كلمة الحساب واختر الخصوصية

ثم ستظهر لك الشاشة الرئيسية ومنها يمكنك رؤية المعلومات الخاصة بآخر ظهور أو الاطلاع على الصور

وكذلك الحالة اضغط على ما تريده سواء إخفاء الظهور أو الظهور.