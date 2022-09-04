نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل PES 2023 موبايل للاندرويد مجانًا بأكثر من طريقة وأهم الإضافات الجديدة للتحديث في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android وما هو جديد في عام 2023 قبل أيام قليلة من الحدث التاريخي، أصدرت شركة Konami الشركة التي أصدرت اللعبة بيانًا يشير إلى تاريخ العرض الرسمي للعبة يوم الجمعة 25 يناير آخر خميس من هذا التاريخ ومن المعروف أن شركة كونامي اليابانية تقوم بتحديث ألعابها يوم الأربعاء.
تاريخ إصدار E-Football Mobile 2023
- الأهم من تنزيل PES 2023 Mobile لأجهزة Android، هذا هو تاريخ الإصدار الرسمي لشركة Konami، وقد أرسل Konami إشعارات حول اللعبة في التحديثات السابقة، وخاصة تحديث موسم 2022، وتتوفر تنزيلات Mobile efootball 2023 لأجهزة PlayStation والأجهزة المحمولة وسطح المكتب في نهاية أغسطس 2022.
- هذا هو يوم الخميس 25 أغسطس على وجه الخصوص، لأن هذا هو آخر يوم خميس من شهر أغسطس، وعادةً ما يقوم Konami بتحديث إصدار الهاتف المحمول كل يوم خميس، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار لعبة PES قبل منافستها الأولى، FIFA 2023، وتبدأ التحديثات من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا بتوقيت مصر في نفس اليوم.
كيفية تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android
هناك طريقتان فقط لتنزيل efootball 2023 mobile دون البحث عن منصات ألعاب أخرى:-
- اللعبة متاحة من خلال البحث عن Konami على Google. ثم انتقل إلى Konami وابحث عن تنزيل eFootball 2023 Mobile بعد عرض اللعبة والنقر فوق المطالبة، يتم نقل المستخدم إلى تطبيق Google Play وتنجح عملية التنزيل على الهاتف.
- بالإضافة إلى الطريقة الثانية، يجب على المستخدم توصيل الهاتف بالإنترنت، ثم انتقل إلى تطبيق Google Play وابحث عن “Download PES 2023 Mobile”، ثم يمكنك الانضمام إلى اللعبة وتثبيتها مجانًا بدون رسوم في دقائق.
تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android
يقومون بتنزيل PES 2023 Mobile. يمكنك الحصول على ميزات وأحداث جديدة بمجرد إصدارها:
- تمت إضافة واجهة مستخدم أرجوانية جديدة بدلاً من اللون الأزرق الحالي.
- بالإضافة إلى إدارة النادي في سوق الانتقالات هذا الصيف.
- أضف خدمة توصيل عملة PES 2023 مجانًا. من خلال منافسات تمرير المباراة.
- يتم تضمين شعارات AC Milan و Inter مع الأندية المشاركة في Konami.
- هدايا أسطورية على شكل غيغابايت ونقاط وعملات معدنية سيحصل عليها المستخدمون على الفور، تحميل efootball 2023 mobile مباشرة.
- أكدت الوكالة المسؤولة عن إطلاق لعبة PES الفريدة أن اللعبة ستكون متاحة في السوق الإلكتروني في نهاية يناير 2022.
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