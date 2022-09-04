نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل PES 2023 موبايل للاندرويد مجانًا بأكثر من طريقة وأهم الإضافات الجديدة للتحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android وما هو جديد في عام 2023 قبل أيام قليلة من الحدث التاريخي، أصدرت شركة Konami الشركة التي أصدرت اللعبة بيانًا يشير إلى تاريخ العرض الرسمي للعبة يوم الجمعة 25 يناير آخر خميس من هذا التاريخ ومن المعروف أن شركة كونامي اليابانية تقوم بتحديث ألعابها يوم الأربعاء.

تاريخ إصدار E-Football Mobile 2023

الأهم من تنزيل PES 2023 Mobile لأجهزة Android، هذا هو تاريخ الإصدار الرسمي لشركة Konami، وقد أرسل Konami إشعارات حول اللعبة في التحديثات السابقة، وخاصة تحديث موسم 2022، وتتوفر تنزيلات Mobile efootball 2023 لأجهزة PlayStation والأجهزة المحمولة وسطح المكتب في نهاية أغسطس 2022.

هذا هو يوم الخميس 25 أغسطس على وجه الخصوص، لأن هذا هو آخر يوم خميس من شهر أغسطس، وعادةً ما يقوم Konami بتحديث إصدار الهاتف المحمول كل يوم خميس، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار لعبة PES قبل منافستها الأولى، FIFA 2023، وتبدأ التحديثات من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا بتوقيت مصر في نفس اليوم.

كيفية تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android

هناك طريقتان فقط لتنزيل efootball 2023 mobile دون البحث عن منصات ألعاب أخرى:-

اللعبة متاحة من خلال البحث عن Konami على Google. ثم انتقل إلى Konami وابحث عن تنزيل eFootball 2023 Mobile بعد عرض اللعبة والنقر فوق المطالبة، يتم نقل المستخدم إلى تطبيق Google Play وتنجح عملية التنزيل على الهاتف.

بالإضافة إلى الطريقة الثانية، يجب على المستخدم توصيل الهاتف بالإنترنت، ثم انتقل إلى تطبيق Google Play وابحث عن “Download PES 2023 Mobile”، ثم يمكنك الانضمام إلى اللعبة وتثبيتها مجانًا بدون رسوم في دقائق.

تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android

يقومون بتنزيل PES 2023 Mobile. يمكنك الحصول على ميزات وأحداث جديدة بمجرد إصدارها: