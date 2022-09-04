نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بعد التحديث على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة استحوذ تردد قناة طيور الجنة الأيام الماضية على اهتمام عدد كبير من المشاهدين بالوطن العربي، بهدف الحصول على التردد الجديد للقناة والحصول على تجربة مشاهدة أفضل وجودة أعلى، حيث دائماً ما تحرص إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بها من وقت للأخر للعمل على تلافي المشاكل حال وجودها، وتحسين جودة الصوت والصورة الخاصة بالتردد من خلال إضافة التقنيات الحديثة التي تساعد على ذلك، ومن خلال مقالنا اليوم نوضح لحضراتكم التردد الجديد للقناة بعد أن زاد البحث عنه خلال الأوقات الأخيرة من خلال مربع البحث العالمي جوجل.
تردد قناة طيور الجنة 2022
تربعت قناة طيور الجنة على رأس القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال وهي تعود لمالكها الأردني الأستاذ خالد مقداد، ومنذ لحظة انطلاقها منذ أربعة عشر عام عبر القمر الصناعي النايل سات حازت على أعلى نسبة مشاهدة من بين نفس الفئة من القنوات، ولذلك لحرصها البالغ على تقديم محتوى قيم ومفيد لأطفالنا بالوطن العربي مع الأناشيد الدينية، لتنشئة جيل جديد على القيم والأخلاق الحميدة، وعلى مدار سنوات بثها تميزت بأسلوبها الراقي والفعال المؤثر في نفوس الأطفال مما جعلها على قمة قنوات الأطفال حتى وقتنا هذا، وقد حازت أيضاً على ثقة الآباء والأمهات لما تقدمه من برامج تعليمية بشكل ترفيهي لتسهيل إدخال المعلومات المفيدة إلى عقول الأطفال.
أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي
تم إطلاق القناة من خلال ثلاث ترددات مختلفة على أقمار صناعية مختلفة، في البداية نستعرض مع حضراتكم التردد الخاص بالقمر الصناعي النايل سات:
- تردد القناة: 11315
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:3/4
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11310
- معدل الترميز:27500
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
التردد الثاني للقناة على القمر الصناعي النايل سات
- تردد القناة: 11393
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
برامج قناة طيور الجنة
تقدم القناة محتوى رائع ومفيد للأطفال من خلال عدد من الأناشيد الدينية والمسلسلات والبرامج وأفلام الكرتون، فقد قامت بتغذية عقول الأطفال من خلال محتواها بأصول الدين والأساسيات بالتعليم وكيفية التعامل مع الآخرين، وفيما يلي نذكر البعض من البرامج المذاعة عليها خلال الفترة الجارية:
- برنامج نشرة أخبار الدار.
- برنامج اسم ومعنى.
- برنامج صوتك كنز.
- برنامج ست البيت الصغيرة.
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