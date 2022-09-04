نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات لأجمل برامج الصغار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش أفضل قناة غنائية للأطفال وتناسب جميع الأعمار، فقد حققت نسب مشاهدة عالية مع مرور السنوات بسبب البرامج الهادفة أغاني التوعية التي تعرضها على مدار اليوم، فهي من أهم القنوات العربية المميزة بمحتواها الترفيهي للأطفال التي حققت انتشار واسع ما بين القنوات الأخرى، وقد أوضحت إدارة القناة أنها تحرص دوماً على تقديم أعلى جودة للصوت والصورة وذلك من خلال التحديث الدوري والمستمر لتردد القناة عبر الأقمار الصناعية، لذا نوضح من خلال مقالنا اليوم الترددات الجديدة الخاصة بالقناة مع كافة البيانات الخاصة بالتردد حتى يتسنى للمشاهد العربي إيجادها بسهولة من خلال إدخال تلك البيانات.

تردد قناة كراميش

بداية من سن ثلاث أشهر لحظة بداية الوعي والإدراك لدى الطفل وحتى سن العشر سنوات تسعى القناة على تقديم محتواه يلائم كافة الأعمار، حيث يتم تقديم المحتوى من خلال عدد من البرامج والمسلسلات والأغاني التي يتم عرضها عبر تردد القناة على مدار اليوم، كما أنها تحرص على أن يكون المحتوى المقدم في خدمة الطفل ويعمل على تنمية مهاراته وقدراته، إلى جانب تمضية وقت من الترفيه والتسلية، فهي تضع الطفل العربي في مقدمة اهتمامها وتحرص على إيصال التعاليم الدينية والحياتية بطريقة مبسطة.

تردد كراميش بيبي

خطوة بخطوة نوضح لحضراتكم الخطوات المتبعة ليتم تحميل التردد الجديد الخاص بالقناة عبر الريسيفر أو جهاز الاستقبال الخاص بحضراتكم، ولكن في البداية يجب التعرف على البيانات الخاصة بتردد القناة حتى يتم إدخالها بشكل صحيح أثناء تطبيق الخطوات، وفيما يلي تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11603

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيف انزل تردد قناة كراميش 2022؟

الخطوات الواجب اتباعها للحصول القناة إلى قائمة القنوات المتواجدة على جهاز الريسيفر:

1. من خلال الريموت كنترول يتم النقر على زر Home.

2. من قسم الإعدادات العامة يتم الذهاب على تبويب البحث المتقدم.

3. يتم إدخال بيانات القناة بشكل صحيح داخل الحقول الخاصة بها.

4. يتم الذهاب على زر التحميل ستلاحظ قيام الجهاز بالبحث والتحميل.

5. الآن يمكنك إيجاد القناة ضمن قائمة القنوات لديك على جهاز الريسيفر، ويمكن لأطفالك الحصول على مشاهدة رائعة بجودة عالية.