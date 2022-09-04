نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر قرآن كريم على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مصر قرآن الكريم Misr Quran Kareem اشتهرت شهرة كبيرة بعد إطلاقها على الأقمار الصناعية بسبب النخبة العظيمة من مشايخ القرآن الكريم وهم عبدالباسط عبدالصمد، محمد صديق المنشاوي حيث يتم البث يوميًا دون توقف وتعطل وتهتم القناة بجودة الصوت والاهتمام بالمستمع لذلك جعل القناة في مقدمة جميع قنوات القران الكريم.

تردد قناة مصر قرآن الكريم على النايل سات

إسم القناة على الرسيفر Misr Quran Kareem القمر الصناعي نايل سات التردد والاستقطاب 10853 H ترميز القناة 27500 معامل التصحيح 5/6

نبذة عن قناة مصر للقرآن الكريم

القناة هي ملك شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والمهندس حسام صالح هو المتحدث الرسمي للقناة. المهندس تامر مرسي هو رئيس القناة. تم إطلاق القناة في بدايات عام 2021. البث مستمر دون انقطاع طوال 24 ساعة. عرض خريطة للقناة من مواعيد البث المختلفة للمشايخ.

طريقة ضبط تردد قناة Misr Quran Karem على جهاز الرسيفر؟

عبر ريموت التحكم الخاص بالرسيفر اضغط على قائمة الإعدادات menu

قم بفتح قسم التركيب.

الذهاب لقسم إضافة التردد اليدوي للقناة.

قم بتحديد القمر الخاص بك.

إضافة التردد الذي بالأعلى بشكل صحيح.

ابحث عن القناة واستمتع بالقرآن الكريم.

من هم قراء القناة:

الشيخ محمود على البنا. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ محمد رفعت. الشيخ المنشاوي. الشيخ الطبلاوي. الشيخ الشحات محمد أنور. الشيخ محمود عبد الحكم. الشيخ أحمد نعينع.

ما هي القراءات العشر:

عبد الله بن كثير الداري.

عبد الله بن عامر.

حمزة بن حبيب الزيات.

أبو جعفر يزيد بن القعقاع.

خلف بن هشام.

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم.

أبو عمرو بن العلاء البصري.

عاصم بن أبي النجود.

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي

يعقوب بن إسحاق الحضرمي.

خاتمة

القرآن الكريم هو غذاء العقل وشفاء القلب وروح الإنسان، القرآن له فضل عظيم في قراءته واستماعه وحفظه، القرآن الكريم يجعل الإنسان المكتئب شخص سعيد ويهدي قلبه ويشرح صدره ويجبر بخاطره، القرآن الكريم نحن نجهل فضله في القراءة والحفظ بسبب انشغالنا في الدنيا والتمتع بها ولكن الكل زائل ويبقى القرآن الكريم في الصدور والعمل الصالح الباقي لذلك اجعل وردك يومياً بدون وقت محدد ولا تضيعه أبداً.