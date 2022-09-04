نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جالكسي Samsung Galaxy S23 منافس الايفون الأقوى في العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر سامسونج جالكسي بعد أن تم مداولة أخبار تفيد بقيام شركة سامسونج بإصدار هاتف حديث، بدأت الكثير من عمليات البحث حول مميزاته وكافة المواصفات الخاصة به، حيث جاء بتصميم رائع مختلف عن كافة الهواتف التي تم إصدارها في السابق، كما أن الغلاف له جاء بمادة مختلفة تعمل على حماية الهاتف بشكل أفضل، لذا علينا أن نتطرق إلى ذكر كافة المواصفات ومعرفة محتويات العلبة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

هاتف Samsung Galaxy S23 جاء مميز بعدة مواصفات، من خلال تلك المواصفات يمكننا أن نطلق أن الهاتف فريد من نوعه، تلك المميزات لم تجد في هاتف من قبل من خلال تلك الشركة:

شاشة الهاتف تكون من نوع أموليد 2X وحجم الشاشة يكون نحو 6.8، وحجم الشاشة كبير إلى حد ما وهذا مناسب لاستخدام القلم التكنولوجي أو القلم الذكي.

جاءت الكاميرا بأربع كاميرات خلفية، ودقة الكاميرا لمجموع الكاميرات تساوي 108 ميجا بيكسل.

المعالج يأتي ب 4 نانومتر، بالإضافة الى حجم ذاكرة الوصول العشوائي له 12 جيجا رام، وأيضا الذاكرة الداخلية له تساوي 1 تيرا بايت.

يتبع الهاتف نظام تشغيل من Android 13.

الجهاز جاء بأكثر من لون وهو الأسود والأخضر والأبيض والعنابي.

تأتي البطارية بحجم كبير تساوي 5000 مللي أمبير.

كما يأتي داعم للشحن السريع، وهو 67 واط، ويدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقوة تساوي 45 واط.

محتويات هاتف Samsung Galaxy S23

عند شراء الهاتف الجديد، يأتي بعلبة مغلفة، وعند فتحها تجد أكثر من شيء بجانب الهاتف، لذا علينا معرفتهم، ولكن تلك المحتويات قد لا تكون دقيقة، وكل ذلك تم توقعه من خلال بعض المتابعين لشركة سامسونج: