نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City GTA Vice City للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto Vice City تعتبر من ضمن ألعاب الأكشن والمغامرات ، نشرتها روكستار نورث في ٢٠٠١ميلاديًا، تعمل بنظام أندرويد ومايكروسوفت ويندوز وأيضًا بلاي ستيشن 4، هي لعبة ثلاثية الأبعاد فكرتها تدور في مدينة خيالية تسمى فايس سيتي، الشخصية التي يؤدي دورها اللاعب في هذه اللعبة يدعى تومي فيرسيتي وهو القائد الأكبر للعصابات الموجودة داخل المدينة وهي الجزء التالي للنسخة الأشهر في سلسلة العاب جاتا GTA 5 نعلم أنك تريد معرفة كيفية تحميل لعبة GTA Vice City لأنها من أكثر الألعاب القتالية المشهورة في جميع أنحاء البلاد، لذلك سوف نقدم لك مباشرةً كل ما يتعلق بهذه اللعبة وطريقة التحميل بالخطوات للاندرويد والايفون في السطور القادمة.

تحميل Grand Theft Auto Vice City 2022

لمعرفة كيفية تحميل هذه اللعبة، ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية ادخل على متجر جوجل بلاي من هاتفك المحمول.

أو الدخول إلي متجر أبل ستور لهواتف أيفون.

ثم اكتب اسم اللعبة GTA Vice City في خانة البحث المتوفرة أعلى الشاشة.

ثم اضغط على تحميل اللعبة.

ثبت اللعبة واستمتع بأفضل لعبة قتالية.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto Vice City

لكي تتمكن من تشغيل هذه اللعبة يلزم عليك إتباع كافة القواعد اللازمة للتشغيل، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

يلزم عليك إخلاء مساحة داخلية كبيرة تصل إلى ٤جيجا، تنقسم إلى ٢.٥جيجا من جوجل بلاي و ١.٥جيجا للعبه.

كذلك يجب عليك توفير مساحة ذاكرة مؤقتة حوالي ٤جيجا من الرامات.

ما هي مميزات لعبة GTA Vice City؟

نعلم أنك تبحث عن إجابة هذا السؤال، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي: