نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتعلق ببيانات المستخدمين.. قريباً واتساب يُطلق ميزة جديدة طال انتظارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت بعض المواقع المتخصصة في التقنية عن أن تطبيق واتساب يطور ميزة جديدة تحفظ البيانات المهمة للمستخدمين، إذ يتم من خلالها تدوين الملاحظات والصور المهمة في محادثة خاصة مُنفصلة عن باقي المستخدمين، وهي من المميزات التي طال انتظارها بالنسبة للعديد من المستخدمين.

تطبيق واتساب يطور ميزة جديدة تحفظ بيانات المستخدمين

ووفقًا للتسريبات التي كشفت عن أن تطبيق واتساب يطور ميزة جديدة طال انتظارها تحفظ بيانات المستخدمين، فإن هذه الميزة من المقرر أن تصدر أولا على WhatsApp Desktop أو واتساب ويب، كما يعمل واتساب على إصدار ميزة الدردشة الذاتية على هواتف آيفون وأندرويد خلال الفترة المقبلة بعد إطلاقها على واتساب ويب، إذ يتمكن جميع المستخدمين من حفظ كل البيانات والسجلات والمعلومات المهمة في مكان آمن للرجوع إليها في أي وقت، بدلا من ضياعها.

ويُمكن للمستخدمين بمجرد تطبيق ميزة الدردشة الذاتية، فتح خيار خاص بهم للدّردشة لإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو لأنفسهم، مثلما يحدث في العديد من التطبيقات الأخرى ومناه سيجنال أو فيسبوك، وذلك للرجوع إليها في وقت الاحتياج إليها.

ميزة كشف الرسائل غير المقروءة

وأطلق واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل استخدام التطبيق وجعله أكثر مرونة، إذ سيكون بإمكان المستخدمين الوصول إلى الرسائل غير المقروءة والتي لم يتذكروا العودة إليها لقرائتها، وهي الميزة التي تحدث عنها المسؤولين في التطبيق خلال شهر يونيو الماضي، بينما أصبحت متاحة للمستخدمين على نظام آي أو أس، وإصدار الويب، من خلال فلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى.

عرض الرسائل لمرة واحدة

ومن بين التحديثات التي أعلن عنها تطبيق واتساب، التقاط صور للرسائل، إذ أصبح في إمكان المستخدم التقاط صور للرسائل التي يرسلها لمستخدمين آخرين وفق خاصية عرض لمرة واحدة، التي يتم بموجبها إخفاء الرسالة بمجرد استلامها وقراءتها من المستخدمين الآخرين.

وطور تطبيق واتساب ميزة جديدة لتعطيل إشعار خروج المستخدم من المجموعة، إذ إنه بموجب هذه الخاصية فلا تظهر الرسالة لدى المستخدمين الآخرين في المجموعات التي يخرج منها أي مستخدم إذا فعل هذه الخاصية.