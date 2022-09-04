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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في جميع الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس نعرض لكم واحد من أكثر التليفونات بحثا وأهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقدمه العملاق الأمريكي Apple, يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 وقد يحمل العديد من المزايا وهو النسخة الأعلى من iPhone 14 من حيث السعر والأداء والمواصفات ويتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.7 ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
- حجم الشاشة6.7 بوصة، تستحوذ الشاشة على نسبة 88.4٪ نسبة الشاشة .
- الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش.
- الرام/12 جيجا رام.
- البطارية 5000 مللي امبير.
- نظام التشغيل iOS 1 6.
- شاشة آيفون 14 برو ماكس مزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.
- الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت الرامات.
- الهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و 256 و 512 جيجابايت و1 تيرابايت.
- بطارية سعة 4500 مللي أمبير.
- هاتف iPhone 14 Pro Max يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب
- البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة.
- معالج الرسومياتApple GPU.
- وزن الهاتف 226 جم.
- المستشعراتمعرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر.
- السماعات الخارجيةاستيريو.
- الألوان أزرق، أخضر، احمر ، أبيض، أسود.
سعر iPhone 14 pro
بالإضافة إلى ذلك يوجد الكثير من الاسعار المعلنة عن هذا الهاتف في الأسواق حيث أن سعر هذا الهاتف قد وصل إلى التالي:
- يصل سعر أيفون 14 برو ماكس فى السعودية 5700 ريال سعودي.
- كما أنه يصل سعر فى الإمارات إلى 5120 درهم إماراتي.
- كما أنه وصل سعر النسخة 256 جيجا بايت حوالي 1100 دولار.
- حيث أنه بالنسبة إلى هذا الهاتف فانه يكون سعر النسخة 512 جيجا بايت حوالي 1200 دولار.
- سعر النسخة 1 تيرا حوالي 1400 دولار.
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