نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطلق ميزة جديدة 2022 بعد التحديث الأخير وإصدار 2.22.19.19 بهدف التحسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق واتساب منذ ساعات قليلة ميزة جديدة في تطبيق الواتساب لكافة الأنظمة المختلفة سواء الأندرويد أو الأيفون، فالتطوير المستمر على التطبيقات لمواكبة التطور التكنولوجي، وبعد إطلاق الميزة الجديدة لسهولة استخدام التطبيق ومرونته يتم تفعيل الميزة من خلال اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات السريعة التي يجب القيام بها، وتتمثل الميزة الجديدة في “العودة مهما طال الزمن للرسائل غير المقروءة” حيث تتيح هذه الميزة إمكانية قراءة الرسائل غير المقروة في حالة فات مدة طويلة عليها لكافة مستخدمي التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال تفاصيل الميزة الجديدة وكيفية التحديث وآخر إصدار للواتساب 2.22.19.19 بهدف التحسين.

واتساب يطلق ميزة جديدة 2022:

أطلق تطبيق الواتساب ميزة جديدة سريعة الاستخدام من خلال واتساب الويب أو من خلال نظام IOS، حيث تتيح هذه الميزة إمكانية قراءة الرسائل غير مقروءة من خلال 3 شروط أعلى التطبيق بجانب أيقونة البحث، في حالة أن عدد الأصدقاء الذي تتم بينهم الدردشة عدد كبير ولا تستطيع الوصول إلى الرسائل التي لم يتم قرائتها بعد، فبمجرد الدخول عليها تسهل عملية الوصول إلى هذه الرسائل، ويتمكن الشخص المستخدم لهذا التطبيق من التحديث من خلال اتباع خطوات التحديث.

خطوات تحديث تطبيق واتساب 2022:

الدخول على جوجل بلاي

اختيار تطبيق واتساب من أيقونة البحث

أن يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة تحديث التطبيق

فيتم تنزيل التطبيق وفقاً لآخر إصدار

واتساب وإخفاء رقم الهاتف:

بجانب الميزة الأولى هناك ميزة إخفاء رقم الهاتف، فمن خلال هذه الميزة يتم منع بعض الأنشطة التجارية من الإطلاع على رقم العميل في حالة الإعلانات، فنذكر أن الهدف من هذه الميزة التي تم إطلاقها تزويد كافة المستخدمين على استخدام المراسلة الفورية أثناء ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بهم.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يضم العديد من المميزات الجديدة مؤخراً ومن ضمن هذه المميزات ميزة قراءة الرسالة مرة واحدة، بمجرد أن يقوم الشخص بإرسال الرسالة أو الفيديو أو الصورة وتحديد خاصية مرة واحدة بمجرد فتحها ورؤيتها يتم حذفها، ومن ضمن المميزات أيضاً تعطيل إشعار الخروج من المجموعة فالنسخة الجديدة يتم تفعيل هذه الميزة أي إنه بمجرد خروج أحد المستخدمين يتم إشعار في الجروب.