نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تحميل GTA ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد والـIOS دون كراكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA ليبرتي سيتي ستوريز ، سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو مميزة للغاية حيث أنها بكل لعبة حبكة مميزة عن سابقاتها. ومع عودة اللعبة إلى أجهزة الجوال كما أنك من خلال اللعبة وهذا الإصدار تحديداً ستتمتع بمهام أقصر كذلك اللعبة بها مهمات أقصر وبسيطة، ومن مميزاتها الحديثة أنها مُصممة لأجهزة الجوال سواء اندرويد أو IOS ولمعرفة المزيد عن اللعبة وطريقة تحميل لعبة grand theft auto liberty city stories فتابعونا.

GTA ليبرتي سيتي ستوريز وقصة هذا الإصدار

لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز الجديدة تعد من أفضل ألعاب الأكشن. حيث أنها تتميز بالمغامرات والحبكة المميزة والمضحكة بعد الشئ. بالإضافة إلى طريقة اللعب الغنية بالمعارك والأحداث. بالإضافة إلى العالم الملئ بالحريات فيمكنك استكشافه. كما أن اللعبة بها أدوار رئيسية في لعبة gta للاندرويد حيث يمكن من خلالها أن تفعل ما يحلو لك.

في لعبة GTA ليبرتي سيتي ستوريز سوف يحصل لاعبي اللعبة على كل ما يحلو لهم، سواء مركبات أو دراجات نارية وطائرات. بالإضافة إلى إمكانية قيادة السفن والمركبات الأخرى. كما يمكن للاعب اللعبة الرئيسي وهو “تومي فيرسيتي” أن ينقذ الإسعاف في اللعبة. بالإضافة إلى الشرطة وسائق التاكسي. كما أن السيارات تتميز بالقوة والصلابة ومقاومة الاصطدام فتتحمل جميع الهجمات. كما أن لديها سعة للركاب في جاتا ليبرتي سيتي.

ما هي مميزات إصدار جاتا ليبرتي سيتي الجديد ؟

في GTA: Liberty City Stories سيستخدم اللاعبين أكثر من سلاح للدفاع عن أنفسهم ومقاومة الشرطة. بالإضافة إلى استخدام الدراجات النارية وطائرات الركاب. كما أن جودة لعبة GTA ليبرتي سيتي ستوريز هي HD فالرسوميات بها واقعية للغاية. كما أن كل شخصية لها الأصوات الخاصة بها. وأنشطتها المميزة التي تقوم بها في GTA: Liberty City Stories.

كما أنه تم استخدام في اللعبة تأثيرات إضاءة الواقع الافتراضي. وهذا لإنشاء العديد من المظاهر متعددة الأغراض. كما أن قدرة الشخصية مختلفة وبها العددي من المميزات. بالإضافة إلى الخريطة الكبيرة التي تتمتع بها اللعبة حيث تغطي المدينة بأكملها. وبالإضافة إلى أن المناظر متغيرة في اللعبة إضافة إلى الطقس المتغير فيها في Grand Theft Auto V 5 للاندرويد.

كيفية تنزيل Grand Theft Auto Liberty City Stories للاندرويد

بعد تنزيل لعبة جاتا سان أندرياس و لعبة GTA V للاندرويد و لعبة Grand Theft Auto: Vice city فيجب عليك تنزيل الإصدار الجديد من ليبرتي سيتي ستوريز