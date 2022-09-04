نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة اجمل برامج الاطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكنكم بكل سهولة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على شاشات التلفاز من أجل مشاهدة الأفلام والبرامج المتميزة، ومتابعة محتوى القناة التي وصلت إليه قائمة التريند من أجل تقديم محتوى شيق، والحصول على نسب مشاهدة عالية نتيجة تقديم الأناشيد الهادفة المخصصة للأطفال، كما أن القناة قد حققت شهرة واسعة في كافة أنحاء العالم العربي واستطاعت أن تجلب مئات الآلاف من المشاهدين، وبالأخص الأطفال سنوافيكم بكافة المعلومات من خلال موقعنا هذا تابعوا معنا.
تردد قناة طيور الجنة بيبي
يرغب الكثير من المشاهدين، والمتابعين لقنوات الأطفال في معرفة جميع الترددات الجديدة للقنوات المختلفة، ومن بينها معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي، والذي نوضحه لكم من خلال هذه الفقرة، وهو كالتالي:
تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات 2022:
- التردد: 11315.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة طيور الجنة بيبي في الجزائر :
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد: 11391.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات :
- التردد: 11310.
- معدل الترميز: 30000.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
نبذة عن قناة طيور الجنة بيبي
أنشئت قناة طيور الجنة بيبي من قبل خالد مقداد، وذلك في عام 2008، ومقرها بالمملكة الأردنية وقد حرصت القناة طوال مسيرتها على الآتي:
- تقديم محتوى يناسب عقول الأطفال، لذلك استطاعت القناة أن تكون مميزة من بين القنوات، وتكسب مشاهدات عالية من قبل الأهالي، وذلك لتقديم محتوى آمن يتناسب مع الأطفال.
- كما حققت قناة طيور الجنة بيبي بأخر فترة شهرة واسعة في جميع الدول العربية نتيجة تقديم أناشيد، وبرامج ترفيهية.
- كما أنها تقدم مجموعة من الأناشيد الخاصة بالأطفال من خلال نخبة من الفنانين، وخاصة تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة.
- كما من الممكن أن يتم تحميل هذا التطبيق من خلال الهاتف، وايضًا مشاهدته عبر منصة اليوتيوب.
- كما أن القناة تحرص على تقديم محتوى شيق من أجل مشاهدة أوقات ممتعة، حيث تكون القناه منفذ للأطفال من داخل منازلهم للحصول على أوقات ممتعة.
- كما أنها تقدم أناشيد متميزة تحتوي على الحروف العربية والإنجليزية إضافة إلى أناشيد، وأغاني مبسطة مميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة اجمل برامج الاطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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