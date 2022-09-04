نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة اجمل برامج الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم بكل سهولة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على شاشات التلفاز من أجل مشاهدة الأفلام والبرامج المتميزة، ومتابعة محتوى القناة التي وصلت إليه قائمة التريند من أجل تقديم محتوى شيق، والحصول على نسب مشاهدة عالية نتيجة تقديم الأناشيد الهادفة المخصصة للأطفال، كما أن القناة قد حققت شهرة واسعة في كافة أنحاء العالم العربي واستطاعت أن تجلب مئات الآلاف من المشاهدين، وبالأخص الأطفال سنوافيكم بكافة المعلومات من خلال موقعنا هذا تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

يرغب الكثير من المشاهدين، والمتابعين لقنوات الأطفال في معرفة جميع الترددات الجديدة للقنوات المختلفة، ومن بينها معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي، والذي نوضحه لكم من خلال هذه الفقرة، وهو كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات 2022:

التردد: 11315.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي في الجزائر :

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات :

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

نبذة عن قناة طيور الجنة بيبي

أنشئت قناة طيور الجنة بيبي من قبل خالد مقداد، وذلك في عام 2008، ومقرها بالمملكة الأردنية وقد حرصت القناة طوال مسيرتها على الآتي: