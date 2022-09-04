نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A57e بسعر رخيص تطلق أوبو هاتفها الجديد | مراجعة وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A57e نسخة أخري وإصدار جديد ينضم إلي مجموعة هواتف شركة أوبو الجديدة لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـA الخاصة بهواتفها ضمن أسواق الهواتف الاقتصادية. فقدمت الشركة هاتفي : Oppo A57s ، وأيضاً Oppo A57e واللذان يعدان نسخ أخري مع بعض التعديلات من الهاتف الأساسي Oppo A57. يأتي الهاتف مع بعض الاختلافات والتعديلات عن نسخة الـS ، يظهر أهمها في نظام الكاميرات والسماعات وبالتأكيد في سعر الهاتف. فالهاتف يحتوي علي نفس معالج ميديا تيك Helio G35 ، المتوفر في هواتف Oppo A77 4G ، Oppo A16 ، وأيضاً Realme C21. كما يأتي أيضاً بشاشة بحجم 6.56 إنش من نوع IPS LCD وبجودة HD+. أما عن نظام الكاميرات فيأتي الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية فقط مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. كذلك الهاتف متوفر مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 33 وات ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال نصف ساعة فقط. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Oppo A57e الجديد.

مواصفات هاتف Oppo A57e :

‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 187 جراماً.‌

جراماً.‌ يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً.‌ كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP54.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.56 إنش وتتوفر من نوع IPS LCD ، مع دعم جودة الـHD+ وبدقة بكسلات 720×1612 بكسل.‌

إنش وتتوفر من نوع ، مع دعم جودة وبدقة بكسلات بكسل.‌ كما تتوفر الشاشة مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 269 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تتوفر مع دعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة ممتازة علي أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.‌

هيرتز ، والذي يوفر تجربة ممتازة علي أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، مما يوفر أكبر درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر أكبر درجة إضاءة مناسبة للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

أداء الهاتف :

‌يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة جوجل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة ColorOS 12.1 .‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek MT6765G Helio G35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بأربعة أنوية تأتي من نوع Cortex-A53 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.3 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي 2.3 جيجا هيرتز.‌ يوجد أيضاً أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نفس النوع Cortex-A53، لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالج رسوميات GPU تتوفر مع معالج من نوع PowerVR GE8320 .‌

تتوفر مع معالج من نوع .‌ أما عن مساحة التخزين فالهاتف متوفر في إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتاحة وهو كالتالي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ كما تتوفر ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع eMMC 5.1 ، مع رامات من نوع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Oppo A57e :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دعم خاصية HDR.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة مع دعم خاصية يحتوي الهاتف كذلك علي إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية في ظهر الهاتف : تأتي الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم تصوير الـPanorama مع خاصية الـHDR.‌

مع خاصية بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Oppo A57e بدعم وجود سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

بدعم وجود سماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو.‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

كما يدعم أيضاً خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ مدخل الشحن المتوفر في الهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر كذلك بدعم خاصية OTG.‌

، يتوفر كذلك بدعم خاصية متوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان الخاصة وهما كالآتي : الأسود ، والأخضر.

سعر هاتف Oppo A57e :

‌175 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة المتوفرة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 3400 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الهندية. وفي إنتظار الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي داخل الأسواق العالمية.