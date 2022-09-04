نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تسريبات الـ iPhone 14 Pro متي ينزل وما سعره؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر تسريبات الـ iPhone 14 Pro متي ينزل وما سعره؟ حيث يتوقع الجميع إطلاقًا مبكرًا في سبتمبر لمجموعة iPhone 14. وإذا كانت الشائعات التي انطلق دويها مؤخراً دقيقة، فإن الطلبات المسبقة على iPhone 14 ستبدأ في 9 سبتمبر الجاري، أي بعد يومين فقط من حدث Apple المتوقع في 7 سبتمبر.

ألوان iPhone 14 Pro

بدأت المزيد من التسريبات بالظهور حول خيارات الألوان لجهاز iPhone 14 Pro. حيث ادعى أحد المسربين الصينيين أنه إلى جانب ألوان الجرافيت والفضة والذهبية المألوفة لجهاز iPhone، سيكون الخيار الجديد لهذا العام هو اللون الأرجواني الداكن.

يُقال إن تسريبًا جديدًا يُظهر صورًا واقعية لجهاز iPhone 14 Pro، أعطانا نظرة أخرى على اللون الأرجواني، بالإضافة إلى لون أزرق جديد، هذا بالتأكيد أغمق من الظلال السابقة المستخدمة في أجهزة iPhone القديمة.

متي ينزل iPhone 14 Pro

بالنسبة إلى موعد طرح الهواتف للبيع، فقد أشار مارك جرمان إلى أنه سيتم إطلاق iPhone 14 Pro يوم 16 سبتمبر الجاري. وليس هذا فقط، ولكن تماشيًا مع الفجوات السابقة بين أحداث iPhone وإطلاق المنتجات، فقد تم إخبار موظفي التجزئة في Apple بالاستعداد لإصدار كبير في ذلك التاريخ.

شاشة iPhone 14 Pro

تميل طرازات iPhone 14 القياسية الآن للحصول على شاشة 90 هرتز، والتي ستكون ترقية فوق 60 هرتز لجهاز iPhone 13 ولكن ليس هناك مع هواتف Pro. بالنسبة لأحجام الشاشة، يمكن أن يزيد حجم iPhone 14 Pro من 6.06 بوصة إلى 6.12 بوصة، و iPhone 14 Pro Max من 6.68 إلى 6.69 بوصة. سيكون هذا على ما يبدو بسبب الحواف الأقل نحافة والتصميم الجديد.

يشير أحد التسريبات أيضاً إلى أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيشهدان ترقية لجودة شاشة OLED. يقول التسريب أن Samsung Display ستستخدم سلسلة M11 الأقدم من شاشات OLED لجهاز iPhone 14 مقاس 6.1 بوصة و iPhone 14 Max / Plus بحجم 6.7 بوصة. سيتم حجز شاشات الجيل الأحدث من سلسلة M12 لجهاز iPhone 14 Pro و Pro Max فقط. قد لا يكون هذا فرقًا كبيرًا، لكنه لا يزال مخيباً للآمال.

الكثير من الأدوات والتخصيصات المختلفة للخط واللون والموضع ستصبح ممكنة مع نظام التشغيل iOS الجديد. يرتبط هذا بميزات العرض التي تعمل دائمًا والتي تميل إلى عناصر واجهة المستخدم التي ستكون مرئية “ولكنها ستتلاشى وتختفي على فترات زمنية محددة، غير ملحوظة للمستخدم، وذلك لمنع احتراق OLED” على طرز Pro. كما أن الإشعارات ستدخل من أسفل الشاشة واحدة تلو الأخرى وستكون مرئية لمدة 10 ثوانٍ.

ما هو سعر iPhone 14 Pro

لسوء الحظ، فإن مجموعة حديثة من الشائعات والنصائح جعلت iPhone 14 Pro يرفع سعره بمقدار 100 دولار. وبذلك قد يصل سعر iPhone 14 Pro إلى 1099 دولارًا وقد يصل سعر iPhone 14 Pro Max إلى 1199 دولارًا. فيعتقد بعض خبراء التكنولوجيا أن Apple ستزود iPhone 14 Pro بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، بدلاً من 128 جيجابايت. فهل ستكون آبل قادرة على تبرير هذا الارتفاع البالغ 100 دولار في أسعار طرازات iPhone 14 Pro؟

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن آخر تسريبات الـ iPhone 14 Pro متي ينزل وما سعره؟. أشرنا فيه إلى ألوان iPhone 14 Pro ومتى يتم إطلاقه. كما أشرنا إلى تسريبات جديدة عن الشاشة وغيرها من الأدوات والتخصيصات الإضافية.

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