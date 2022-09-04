نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي لعبة للاندرويد طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس efootball 2022 آخر تحديث لمستخدمي أجهزة الأندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة أي فوتبول من ألعاب الفيديو التي حققت شعبية كبيرة بين الشباب حيث نجد أنها من أهم لعب كرة القدم الموجودة بين الألعاب وذلك لأنها تتيح لنا الكثير من الفرق داخل اللعبة وعند القيام بلعبها نجد أصوات الجماهير المشجعة تعلو في الملعب كأنها مباراة حقيقية وتتميز صورتها بجودة عالية ويبدو الملعب جميلا ذات صورة واقعية ونجد اللاعبين من جميع الفرق يقوم اللاعب باختيار الفريق الذي يريده والملابس الخاص بهم واختيار الأحذية وشكل الكورة التي يقوم بها بلعب المباراة لذلك أخذ الكثير من الأشخاص يسارع في القيام بتحميلها وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس على هواتف الأندرويد

نجد أن هواتف الاندرويد هي الهواتف التي يوجد بها نظام تشغيل الأندرويد وعندما نريد تحميل اللعبة على تلك الهواتف يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

الدخول على المتجر جوجل بلاي.

نكتب اسم اللعبة أي فوتبول بيس في أعلى مربع البحث.

نضغط بعد ذلك على بحث.

تظهر لنا قائمة باسم اللعبة.

نضغط على اسم اللعبة الأصلي .

نضغط بعد ذلك على تحميل وننتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة.

ندخل على اللعبة ونقوم بلعبها بكل سهولة.

طريقة تحميل لعبة أي فوتبول بيس على هواتف آبل

تختلف هواتف آبل عن أنظمة تشغيل هواتف الأندرويد وذلك عندما نقوم بتحميل اللعبة يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سهلة وبسيطة لتحميلها وسوف نتعرف على تلك الخطوات من خلال النقاط التالية.