نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كاملة بالمهمات” بطريقة سهلة وآمنة تثبيت وتشغيل لعبة جاتا سان اندرياس على الهواتف الأندرويد في دقائق دون تعقيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تشغيل لعبة GTA San Andreas، تلك العبارة الأكثر بحثًا من قبل عشاق اللعبة من مختلف الدول، للاستمتاع بتنفيذ المهمات المطلوبة من اللاعب والتي تتضمن الكثير من المغامرات في مواجهة العصابات ولضمان الاستمرار والبقاء في لعبة جاتا 5 الإصدار الأخير وتختيم اللعبة الشيقة والوصول للمهمة الأخيرة، على اللاعب شراء الاسلحة والمستلزمات للفوز والقضاء على العصابات ، ولطريقة تشغيل اللعبة على الهواتف الأندرويد نسردها عليكم بالخطوات من خلال موقعنا ثقفني في السطور التالية.

كيفية تثبيت وتشغيل لعب جاتا سان اندرس على الهاتف الأندرويد

يمكن اللاعبين تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس للأندرويد ثم الدخول اللعبة دون أي تعقيدات عن طريق اتباع وعدد من الخطوات السهلة والآمنة على الاجهزة.

اولا على اللاعب بالدخول على شبكة الإنترنت من الهاتف الأندرويد.

ثم الذهاب على متجر جوجل بلاي.

في مربع البخث على جوجل بلاي قم بكتابة اسم اللعبة gta 5mobile نسخة 2022.

ثم انقر على تويب البحث.

ثم انقر على تويب البحث. ستظهر لك عدة اختيارات قم باختيار النسخة الأصلية للعبة.

ثم انقر عليها لكي تبدأ في التثبيت.

الانتظار حتي انتهاء التثبيت على الهاتف الأندرويد.

ثم قم بفتح اللعبة.

سيطلب منك التسجيل قم بالتسجيل بحسابك على الفيس بوك.

وبذلك اصبحت احد لاعبي لعبة جاتا سان اندرياس.

كيفية بدأ لعبة جاتا سان اندرس