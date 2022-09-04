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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي عن طريق الايدي في 5 دقائق وأحصل علي 1000 شدة يومياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عن طريق الايدي في يوم واحد تقدر تحصل علي عدد كبير من الشدات بطريقة شرعية ومضمونة، وأيضا سنقدم لك الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي عن طريق الرصيد الذي يساعدك في الحصول علي PUBG UC بطريقة سهلة وبسيطة جداً، كما يقدم الموقع هدايا مجانية للاعبين يمكنك الاستفادة منها في حصولك علي شدات ببجي.
شحن شدات ببجي عن طريق الايدي
- كل ما عليك بفتح موقع اللعبة midasbuy وتستطيع ان تحصل عليه من خلال جوجل سيرش.
- يطلب منك الموقع بإدخال الايدي ID الخاص بك
- ثم اختر البلد التي تقيم بها
- من ثم سيعرض عليك الموقع طريقتين للدفع الطريقة الأولي، وهي الشحن من خلال الفيزا كارد أو شحن رصيد الموبايل و تحويله لشدات.
- اختر عدد الشدات التي تريد تحويلها علي حسابك من خلال عملية شراء الإلكترونية.
هل يمكن شحن شدات ببجي موبايل مجانا pubg ؟
يعتبر هذا السؤال أكثر سؤالا شيوعاً بين لاعبين ببجي موبيل ولكن الإجابة أن معظم مواقع شحن شدات ببجي مجانا.
ماهي إلا عملية احتيال علي اللعيبة ولا يكن بها أي مصدقيه ولا ننصح بها أبداً احصل عليها من خلال متجر شدات ببجي pubg mobile.
برنامج شحن شدات ببجي
طريقة شحن شدات لعبة ببجي عن طريق الموقع الرئيسي 2022
هناك الكثير من الطرق الهامة التي يقوم بها اللاعب ليتم عملية شحن شدات ببجي موبايل بشكل ناجح، ومن ضمن خطوات الشحن نجد التالي:
- أول خطوة يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي موبايل وهو موقع Midas buy.
- بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد أو يمكن الدخول باستخدام الحساب القديم مباشرةً في حالة وجوده.
- سوف تظهر كثير من الخدمات على الموقع الرسمي، يضغط المستخدم على أيقونة شراء من بينها.
- يدخل اللاعب الآي دي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.
- بعد ذلك ستظهر أمام اللاعب الدولة التي يقيم بها.
- يقوم اللاعب بعد ذلك بكتابة رقم هاتفه في الخانة الخاصة لذلك.
- سيتم إرسال كود اللاعب في رسالة نصية في خلال نصف ساعة على رقم الهاتف
- ويتم إدخال كود التحقق والضغط على خيار تم لنجاح عملية الشحن.
وفي نهاية مقالتنا نكون قد عرضنا أكثر من طريقة شحن شدات ببجي موبايل mobile عن طريق الايدي أو عن طريق الرصيد لا تنسي ان تكتب لنا في التعليقات أي طريقة تفضل وأنت في أي مستوي في لعبة ببجي فتساعدك شدات ببجي موبايل علي الحصول علي امتيازات قوية للاعب حيث انه يحصل علي معدات وأسلحة مجانا فكل شدة ترفع من مستوي اللاعب في الموسم ولذلك تبحث اللعيبة عن كيفية شحن شدات pubg.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحن شدات ببجي عن طريق الايدي في 5 دقائق وأحصل علي 1000 شدة يومياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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