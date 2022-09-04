نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر يطرح ميزته الرائعة والأكثر طلباً بمقابل مادي قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ تويتر في اختبار ميزة تعجيل التغريدة التي طال انتظارها، حيث طالب بها العديد من المستخدمين منذ سنوات، وستقوم الشركة بتلبية هذا المطلب أخيراً، حيث ستتوفر التغريدات القابلة للتعديل لبعض المشتركين في إصدار الخدمة المدفوعة Twitter Blue في وقت لاحق في هذا لاشهر، حيث أنها من الميزات التي طالب بها العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.

ميزة تعديل التغريدات في تويتر

ذكر موقع theverge التقني أن الميزة الجديدة تخضع حالياً للاختبار بين موظفي تويتر، ويبدو أن تصميمها يحاكي أسلوب تطبيق فيسبوك في تعديل المنشورات، حيث أن الميزة تضم سجل تعديل يكون مرتبط بالتعديلات التي يتم إجراؤها على التغريدة في حال استخام الخاصية، حيث يظهر بجوار كل تعديل التوقيت الخاص به.

أعلنت مدونة تويتر أن خاصية التعديل الجديدة ستتيح لمستخدمي المنصة إمكانية تعديل التغريدات خلال ثلاثون دقيقة من وقت نشرها، وستظهر على التغريدة المعدلة علامة تميزها، وذلك مصحوبة برمز وطابع زمني، لكي يتضح للمتابعين أنه تم تعديل التغريدة الأصلية.

وسيظهر رمز قلم صغير أسفل التغريدة المعدلة، وبمجرد النقر عليه سيظهر للمستخدم سجل تاريخ تعديلات التغريدة، وستتضمن تسمية التحرير محفوظات تحرير كاملة مع الإصدارات السابقة من التغريدة التي تم تحريرها، واضافت تويتر أنها تقوم حالياً باختبار ميزة التغريدات القابلة للتعديل مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، وذلك لضمان عدم وجود أخطاء بهذه الميزة في المستقبل، وبمجرد الانتهاء من الاختبار التجريبي سيتم طرح ميزة Edit Tweet لمشتركي خدمتها المدفوعة “تويتر بلو” وذلك بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

والجدير بالذكر أن شركة تويتر عارضت لسنوات عديدة إتاحة هذه الميزة التى تتمثل في تعديل التغريدات للمستخدمين، وذلك بالرغم من أن خاصية تحرير التغريدات كانت أكثر من مطلوبة وبشدة، خاصة أنها ميزة مشروعة تقدمها جميع المنصات المنافسة، ولكن مع الطلب المستمر من جانب مستخدمي المنصة بشأن ضرورة توفير هذه الميزة، أعلنت الشركة أنها قيد التجربة الآن، حيث كان لدى تويتر مخاوف عديدة بشأن إساءة إستخدام هذه الميزة، والتي سيتم ذكرها من قبل مدونة تويتر قريباً، حيث تسعى الشركة دائماً إلى تلبية رغبات المستخدمين وإتاحة أفضل الميزات التي تعمل على جذبهم بصورة مستمرة.