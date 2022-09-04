اشحن فورا 16000 شدة ببجي لحسابك مباشرة بدون وسيط ولا تكلفة إضافية

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عمر شويل - جدة أسهل الطرق لشحن شدات ببجي بطريقة مباشرة ممضونة لحسابك، ويحب الكثير من مستخدمي ولاعبي ببجي أن يمدوا حساباتهم بشحن الشدات وذلك بهدف تمييزهم خلال اللعب، وتختلف أنواع الشحن في ببجي باختلاف الهدف من خلالها، حيث يحتاج البعض إلى شحن الشدات بهدف شحن الموسم الجديد الذي يتم تجديده كل شهر تقريبا بتحديث جديد في اللعبة، ومع كل أسبوع تمنحك اللعبة مهام جديدة مطلوب منك القيام بها، والقيام بها يمنحك ميزات إضافية، مثل البدلات المميزة والأسلحة ذات الألوان والثيمات الرائعة، والتي يحبها الكثير من لاعبي ببجي حيث أنها تشعرهم بالتميز بين اللاعبين الآخرين. طريقة شحن شدات ببجي أول خطوة هي الدخول من خلال محركات البحث إلى موقع Midasbuy حيث أن الدخول من خلال المتصفح الخاص بك سيدخلك مباشرة إلى صفحة الشحن وطرق الدفع المتاحة لبلدك. ثانيا إذا كانت هذه الزيارة الأولى لك عليك تجربة إنشاء حساب في الموقع وذلك بالدخول من خلال حسابك على جووجل أو فيسبوك. .بعد ذلك افتح حسابك في لعبة ببجي ثم انسخ رقم الآيدي الخاص بك، وستجده بالقرب من الصورة الرمزية الموجودة بحسابك في ببجي. ارجع إلى صفحة موقع Midasbuy على شرط أن تكون في الصفحة الخاصة بالتسوق بشدات ببجي ويمكنك الدخول مباشرة إليها بكتابة كلمة midasbuy pubg shop في محرك البحث الخاص بك، حيث من المفترض أن تدخلك مباشرة إلى صفحة شحن شدات ببجي. عليك إدخال رقم الآيدي الخاص بك في المكان المخصص لك والضغط على التأكيد حيث إن كان صحيحا سيظهر اسما مباشرة بدلا من رقم الآيدي الذي قمت بلصقه في المستطيل المذكور. الخطوة التالية هي الاختيار بين ثلاثة طرق دفع مختلفة، أصعبها وأعلاها سعرا هي من خلال موقع one card ولذلك إذا لم يكن لديك رصيد فيه او يمكنك الحصول على رصيد بسعر مخفض من خلال فلا داعي لاستخدامه، طريقة اخرى يمكنك استخدامها من خلال رصيد هاتفك الذي تقوم بشحنه بكروت الشحن المتوافرة في الأسواق، إلا أن هذه التكلفة رغم سهولتها الشديدة إلا انها باهظة التكلفة بالمقارنة بوسيلة الدفع التالية، والتي تتمثل في الدفع من خلال البطاقات البنكية، حيث أن الموقع يمنحك شدات إضافية ونقاط هدايا على الموقع لاستبدالها فيما بعد عند استخدامك لهذه الطريقة.

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