نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في مصر والسعودية بإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس،، ينتشر في الأسواق الفترة الأخيرة مختلف الأنواع من الهواتف المحمولة، ولكن تتصدر الهواتف الحديثة قائمة أكثر الهواتف بحثاً على جوجل، حيث يرغب جميع الشباب في شراء الهواتف المواكبة لعصر التكنولوجيا والتي تتميز بمساحتها الكبيرة التي يمكن من خلالها تحميل مختلف الألعاب والبرامج الهامة، وأجهزة الايفون تتميز بخواصها المختلفة ومساحتها الكبيرة وتكون مزودة بكاميرات حديثة، ويعتبر ايفون 14 برو ماكس من الهواتف التي تتصدر قائمة البحث على جوجل، ويتسائل الجميع عن مواصفاته واسعاره، لذا سوف نوضح لكم مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس خلال هذا المقال.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

تختلف أشكال الهواتف المحموله من الخارج، ولكن يرجع الافضل إلى ما يحمله من الداخل، حيث يميز كل هاتف عن الآخر الخصائص، لذلك ينفرد ايفون 14 برو ماكس بمميزات رائعة وهى مظهر كلاسيكي من الخارج وكاميرا أمامية وخلفية بجودة تصوير عالية، ومساحة كبيرة وبطارية قوية تعيش لفترة طويلة، وكثير من الخصائص التي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.

بطارية كبيرة الحجم طويلة المدي.

تساهم بطارية الهاتف في الشحن السريع.

مظهر الهاتف من الخارج كلاسيكي ومميز.

كاميرات الهاتف مميزة وتساعد على التقاط أجمل الصور.

مساحة الهاتف الداخلية كبيرة.

يقاوم الماء والغبار.

هاتف ايفون 14 برو ماكس يدعم الجيل الخامس.

مزود بشاشة مميزة وقوية.

مساحة رام الهاتف 8 جيجا بايت.

مزود بميكروفون عازل الضوضاء.

أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس

يعلم الجميع أن أسعار هواتف آيفون تختلف وترتفع عن أسعار الهواتف العادية، ولكن مع المميزات والخصائص التي يأتي بها جهاز ايفون 14 برو ماكس تناسب مع سعره، وذلك لأنه تختلف الموديلات حسب سنة الإنتاج والامكانيات المزود بها الهاتف، ويعتبر ايفون 14 برو ماكس من الهواتف الذكية المميزة عن باقي الهواتف، وتتمثل أسعار الجهاز في الآتي.