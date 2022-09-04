انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف oppo a57s.. إمكانياته الخارقة جعلت السحب عليه جامد والان مع التفاصيل

هاتف oppo a57s في الأسواق

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف oppo a57s على موقع جوجل العالمي، ويعتبر من أحدث الهواتف الذكية التي تتميز بأنها بها الكثير من الإمكانيات الرائعة، وهذا الهاتف المحمول يضم الكثير من المواصفات الرائدة التي تجعله يتصدر قائمة أفضل الهواتف المحمولة حالياً.

وحرصت أوبو على إطلاق هاتفها الجديد بشكل رسمي أمام الجميع يوم 15 أبريل الفائت، وهذا طبقاً للعديد من المواقع التقنية المميزة، وهو من أحدث منتجات شركة أوبو الصينية التي قدمته لجميع الأسواق العالمية واهتم به الجميع بشكل كبير لأنهم يحتوى على إمكانيات خارقة.

سعر ومواصفات هاتف oppo a57s

ويوجد في هاتف oppo a57s الكثير من المميزات وهو يوجد فيه 2 شريحة بحجم نانو ووحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ” 2×2.4 جيجا هرتز Cortex-A76 & 6×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55″، وهو به ذاكرة تصل لـ 128 جيجا ورامات 8 جيجا، وإصدار أخر يصل لـ 128 جيجا ورامات 6 جيجا، وفيه كاميرا ثنائية دقتها 13 ميجا بيكسل للأولى، و2 ميجا بيكسل للثانية، وكاميرا دقتها 8 ميجا بيكسل، وبطاريته تصل لـ 5000 أمبير، ووصل سعره لـ 200 يورو أي ما يعادل 3827 جنيهاً مصرياً.