نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن يمكنك تحميل Grand Theft Auto 6 من Rockstar Games و الحد الأدنى لمتطلبات نظام لعبة Grand Theft Auto 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك تحميل Grand Theft Auto 6 من Rockstar Games، ،يحدث GTA 6 وقد تم تأكيده رسميًا من قبل المطور Rockstar Games، على الرغم من ندرة التفاصيل وليس لدينا ما يشير إلى وجود فترة إطلاق حتى الآن ، فمن المطمئن معرفة أن هذا يحدث بالفعل ،ومع ذلك نحن نعلم أن لدى Rockstar بعض الطموحات العالية بجدية في لعبتها التالية – كما هو الحال دائمًا. على وجه التحديد لذا سيكون من المشاهد أن تشاهده كما تتمنى.

يمكنك تحميل Grand Theft Auto 6 منRockstar Games

يبحث الكثير عن كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto V6 من خلال كوقع روكستار الرسمي لتنزيل مختلف الألعاب الإلكترونية لهواتف الاندرويد والايفون أيضا ، ومن خلال الخطوات التالية عندما تقوم بتطبيقها سوف تحصل علي لعبه gta 6 وهي كالتالي :

أولا تأكد من اتصال ههاتف أو جهاز الكمبيوتر بشبكة الأنترنت . ثم قوم بتوفير المساحة المطلوب لتنزيل لعبة gta 6 ، ويمكنك معرفته هذه المساحة من خلال الفقرة القادمة للمقال فهي من ضمن متطلبات اخري لتحميل اللعبة علي جهازك . الان قوم بالدخول علي جوجل كروم وأبحث عن موقع روكستار جيمز الرسمي ، لتتمكن من تشغيلة قوم بتسجيل الدخول بالأيميل المخصص له. ثم ابحث عن تحميل لعبة Grand Theft Auto V6 الأصلية . الأن سوف ينقلك البحث إلي صفحة اللعبة الذي سوف تطلب منك ، دفع قيمة اللعبة بالطريقة الذي ستقوم باختيارها أنت عزيزي القاريء . ثم ستقوم بتحديد الإصدار والنسخة المناسبة لهاتفك او الكمبيوتر الخاص بك ، ثم قوم بالضغط علي كلمة تحميل لعبة Gta 6 .

الحد الأدنى لمتطلبات نظام لعبة Grand Theft Auto 6

متطلبات نظام GTA 6 المواصفات الكاملة ومدقق النظام وإعداد كمبيوتر الألعاب الذي تحتاجه وهي كالتالي :

الذاكرة: 16 جيجا بايت

كارت الشاشة: NVIDIA GeForce RTX 2070

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7-8700K

حجم الملف: 150 جيجا بايت

نظام التشغيل: Windows 10

الحد الأدنى لمتطلبات GTA 6

الذاكرة: 8 جيجا بايت

كارت الشاشة: NVIDIA GeForce GTX 1660

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5-6600K

حجم الملف: 150 جيجا بايت

نظام التشغيل: Windows 10

الان نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا عزيزي القاريء نتمني أن نكون قد أفدناكم.