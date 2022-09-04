نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متي ينزل ايفون 14 الجديد” مواصفات واسعار iphone 14 pro max المتوقعه في المملكة والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون عن أبرز مواصفات هاتف أيفون 14 وأسعاره في الأسواق المحلية والعالمية، فبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن موعد إصدار الهاتف بشكل رسمي حتى الآن وأي معلومات بخصوص موعد إصداره هي مجرد توقعات وتسريبات من داخل الشركة قد تخطئ وقد تصيب ولكن أي معلومات بخصوص ذلك سيتم الكشف عنها على موقع الشركة الإلكتروني الرسمي وأي معلومات أخرى لا يجب أخذها في عين الاعتبار.

مواصفات هاتف أيفون 14 وأبرز مميزاته

يمكننا البدء بزجاج الهاتف حيث أنه زجاج قوي مصنوع من السيراميك ومحاط بإطار من الألومنيوم يحميها من أي كسر.

مقاس شاشة الهاتف يبلغ 6.72 بوصة ووزن الهاتف يبلغ 226 جرام وتقنية الشاشة تعمل بـ QHD ويدعم الهاتف كل شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يبلغ معدل ترميز الهاتف 12 هرتز ويتوفر من الهاتف ألوان مختلفة ودقة الكاميرا 45 ميجا بيكسل كاميرا للتصوير وكاميرا للعزل بتقنية 8K.

معالج الشاشة يبلغ A16 بمعالج X65 5G Chip ويدعم خاصية البلوتوث والواي فاي وكذلك الشحن اللاسلكي.

تبلغ سعة الهاتف حوالي 2 تيرا بايت وهي أقصى سعة بينما سعة الهاتف التخزينية الداخلية تبلغ 128 جيجا بايت والرامات عددها 8 جيجا.

موعد إصدار هاتف أيفون 14 في الأسواق

بالنسبة إلى موعد إصدار هاتف 14 إلى كل أسواق الهواتف الذكية المحلية والعالمية فلم تقم الشركة بالإدلاء بأي تصريحات رسمية بشأن موعد إصدار الهاتف ولكن خرجت بعض التسريبات بخصوص ذلك من داخل الشركة وكانت التوقعات أن الشركة ستقوم بإصدار الهاتف في منتصف شهر سبتمبر الجاري لأنه موعد إصدار هواتف شركة “أبل” الأميركية في الفترة الأخيرة ولكن تظل مجرّد توقعات وأي معلومات رسمية سيتم الكشف عنها من خلال موقع الشركة الرسمي.

عيوب هاتف أيفون 14

بالرغم من إمكانيات الهاتف المتطورة إلا أن هناك بعض العيوب البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:-