نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ارسل كول مي موبايلي؟ ومعرفة الرصيد بسهولة وطريقة تحويل الرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة كول مي من أبرز وأشهر الخدمات التي تقدمها شركة موبايلي لعملائها، حيث تمكن هذه الخدمة من إرسال كول مي في حال إن كان المستخدم خارج المملكة أو داخل المملكة، وذلك يتم عن طريق خطوات بسيطة وسريعة، كما تتميز هذه الخدمة بأنها تقدم بصورة مجانية، وبناء على ذلك يتم طرح سؤال كيف ارسل كول مي موبايلي؟ داخل عمليات البحث، وهذا ما سنتطرق إليه.

كيف ارسل كول مي موبايلي؟

تتم عملية إرسال كول مي موبايلي، وذلك في حال إن كان المستخدم داخل المملكة عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم العميل بالتوجه مباشرة إلى قائمة اتصال الهاتف.

ومن بعد ذلك يقوم بإدخال هذا الكود المخصص لخدمة كول مي موبايلي: #199*.

ثم يتم تسجيل رقم الشخص الذي سيتم إيصال له خدمة كول مي.

ومن هنا تأتي آخر خطوة، وهو الضغط على أيقونة إرسال، وسيتم إرسال الرسالة على الفور.

ومن الممكن أن يتم استخدام تلك الخدمة لبعض من الشبكات داخل السعودية، مثل: شبكة سوا، وشبكة زين.

كيف اعرف رصيد موبايلي؟

تتم هذه العملية من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم العميل في البداية بإدخال هذا الكود: #1411*.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة الاتصال، وسيظهر لديه القيمة المتبقية من رصيده على الفور.

كيفية تحويل الرصيد من موبايلي؟

كي تتم الاستفادة من تلك الخدمة، فيجب علينا الآتي:

الطريقة الأولى: يقوم العميل بإدخال هذا الكود، #123*، ثم النقر على زر الاتصال، ومن بعدها يقوم بإدخال الرقم الخاص بالمستخدم الذي سيحول إليه الرصيد، ومن ثم يقوم بإدخال قيمة تحويل الرصيد.

يقوم العميل بإدخال هذا الكود، #123*، ثم النقر على زر الاتصال، ومن بعدها يقوم بإدخال الرقم الخاص بالمستخدم الذي سيحول إليه الرصيد، ومن ثم يقوم بإدخال قيمة تحويل الرصيد. الطريقة الثانية: يقوم العميل بإرسال رسالة نصية لهذا الرقم، 1100، حيث تحتوي على رقم هاتف المحول إليه ثم قيمة الرصيد، ويتم بعدها النقر على أيقونة إرسال.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل إجابة سؤال كيف ارسل كول مي موبايلي؟، ولاحظنا أن تلك الخدمة تتم بشكل مجاني، كما سردنا أيضًا بعض من الخدمات المميزة التي تقدمها شركة موبايلي لعملائها، مثل: خدمة تحويل الرصيد، وخدمة معرفة الرصيد المتبقي.