نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق التصوير الجديد… أيفون 14 برو ماكس الجديد iphone 14 Pro max السعر والمواصفات المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو ماكس الجديد، يعد أيفون 14 برو ماكس من أحداث إصدارات شركة ابل الأمريكية التي تعد من أشهر شركات صناعة الهواتف واللاب توب حول العالم، يأتي أيفون 14 برو ماكس بمميزات تقنية عالية الجودة ويبلغ سعره العالمي 1340 دولار أمريكي، أضافت إليه شركة ابل العديد من التحديثات التي تعد طفرة جديدة في عالم أيفون. أيفون 14 برو ماكس الجديد مواصفات أيفون 14 برو ماكس يتميز أيفون 14 برو ماكس بشاشة مساحتها 6.72 بوصة.

بشاشة مساحتها 6.72 بوصة. يدعم تقنيات الاتصال المتعددة من الجيل الثالث والرابع والخامس.

تأتي الكاميرا الخلفية من أيفون 14 برو ماكس بدقة تصل إلى 45 ميجا بيكسل.

بدقة تصل إلى 45 ميجا بيكسل. لا يحتوي على حواف جانبية.

والمعالج فيه من نوع A16.

يتوقع أن صل سعة هاتف أيفون 14 برو ماكس إلى 2 تيرا بايت.

كما يتوفر في أيفون 14 برو ماكس العديد من التحديثات الجديدة والمواصفات المميزة منها سماعات أيفون 14 برو ماكس عالية الجودة من نوع ستريو.

يشمل أيفون ميكروفون قوي يعمل عازل للضوضاء عند التشغيل.

يتوفر في أيفون 14 برو ماكس ست كاميرات أربع كاميرات خلفية و2 كاميرا أمامية.

تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابايت.

يمكن للبطارية أن تستمر في العمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى الشحن حيث أنها تدعم الشحن السريع . مميزات أيفون 14 برو ماكس يدعم أيفون 14 برو ماكس إصدار جديد من بلوتوث.

يتميز بخاصية ألواي فاي بجودة عالية.

يقاوم الغاز والماء.

يتوفر منه عدة إصدارات تختلف في حجم الذاكرة 64 و 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

يبلغ معدل الترميز فيه 120 هرتز موعد نزول هاتف أيفون 14 برو ماكس إلى الأسواق عزمت شركة ابل الأمريكية على إطلاق الدفعة الأولى من هواتف أيفون 14 خلال شهر سبتمبر الحالي وسوف يتم طرح ساعة آبل الجديدة معه أيضا.

لكن أيفون 14 برو ماكس سوف يتم طرحه في شهر فبراير لعام 2023 المقبل.

ويتوفر في العديد من الأسواق العربية مثل الإمارات والسعودية. عيوب أيفون 14 برو ماكس بطارية الهاتف فيه سعتها منخفضة 4500 مللي أمبير.

شحن الهاتف ليس سريع جدا 20 وأت فقط وهو منخفض جدا مقارنة بالهواتف المتوسطة التي تبلغ قدرة الشحن بها 120 وأت . سعر أيفون 14 برو ماكس يتوقع أن يصل سعر أيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية إلى 5000 ريال سعودي.

بينما في مصر بسعر 27500 جنيه مصري.

وفي الإمارات بسعر 4700 درهم إماراتي.

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