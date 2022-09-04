نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 برو ماكس ومواصفات هاتف Iphone 14 pro max وسعر الهاتف المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي Apple هو هاتف مختلف ومميز عن الأجهزة الأخري، حيث قامت شركة Apple والتي تعد من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية والتي تعمل بشكل مستمر علي تطوير الهواتف بما يتناسب مع روح العصر والتطور المستمر، ومن المتوقع أن يقام مؤتمر إعلان هاتف iphone 14 pro max في 7 سبتمبر أو في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسوف يكون الهاتف متاحاً كمرجلة أولي في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل، ويليها دولة الإمارات، ويتم بالتتابع عرض هاتف iphone 14 pro max في باقي الدول العربية خلال الفترة القليلة المقبلة.

آيفون 14 برو ماكس

من خلال المقال يمكنك التعرف علي ايفون SE، قد قامت شركة Apple أن هاتف iphone 14 pro max يوجد به العديد من المميزات ومن أهمها ما يلي:

يبلغ حجم الهاتف 2 تيرابايت و8 ميجا بايت.

يصل حجم شاشة الهاتف إلى 6.72 بوصة.

يبلغ بعد الهاتف 148.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة.

عدم وجود حواف جانبية للهاتف.

الهاتف مصنع من الزجاج مع الألومنيوم.

تقنية واجهة الهاتف من النوع Qhd.

وجود طبقة حماية من السيراميك على الشاشة لتجنب حدوث أي خدش.

يصل وزن الهاتف حوالي 226 جرام.

جودة التصوير تصل إلى 8k.

كاميرا لتصوير المساحات الكبيرة.

متاح بالهاتف بداية من شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى 5G.

يعمل بنظام تشغيل ios 16.

يوجد كاميرا لتصوير المساحات الكبيرة.

سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

وجود سماعات ستريو.

يوفر تقنية البلوتوث.

ألوان الهاتف الجديدة أزرق، فضي، جرافيت وذهبي.

آيفون 14 برو ماكس

أما عن عيوب هاتف iPhone 14 Pro max فهي بسيطة ولا تذكر بجانب الإمكانيات المذهلة التي توجد في الهاتف وهي كالتالي:

الهاتف لا يدعم اتصال AUX.

لا يدعم هاتف Iphone 14 pro max إضافة كارت ميموري.

لا يوجد منفذ لسماعات الإذن.

تحتل الكاميرا الأمامية مساحة كبيرة من الشاشة.

عدم وجود مستشعر بصمة في الهاتف.

أسعار هاتف iphone 14 pro max المتوقعة