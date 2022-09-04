نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو iphone في الكويت/ السعودية/ الامارات توقعات السعر قبل موعد الاصدار الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو هو الأمر الذي يهم كل عشاق الايفون حول العالم الان، خاصة الأفراد الذين يعشقون اقتناء الاصدارات الجديدة من ايفون والتي تطرحها بشكل مستمر شركة ابل في شهر سبتمبر من كل عام، لذلك سوف نوفر لكم عبر هذا التقرير تفاصيل اسعار هاتف iphone 14 في الكويت/ السعودية/ الامارات، كذلك سوف نوافيكم متابعي موقعنا ثقفني الكرام في جميع الدول العربية بتفاصيل أدق حول أهم مميزات ايفون فورتين، والذي تم طرح أربعة أنواع منه ونشير كذلك إلي تفاصيل اكثر حول ما يهمك وما تبحث عنة بشكل عام حول الاصدار الجديد من شركة ابل العالمية الشهيرة.

سعر ايفون 14 برو

من المرتقب أن ترتفع أسعار السلسلة الجاري طرحها خلال الساعات القادمة من هواتف الايفون الشهيرة، إلا أن مجلة trend focus أكدت أن ارتفاع السعر الجديد من خلال شركة آبل سيكون بحذر شديد، حتي لا يوثر ذلك علي مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة، وقد توجهت العديد من التوقعات وأشارت بعض التسريبات إلي أن يكن سعر الايفون كالاتي

سعر ايفون 14 يبدأ من 749 دولار.

أما iphone 14 max يبدأ من 849 دولار.

سعر iphone 14 pro سوف يبدا من 1049 دولار.

اخيرا iphone 14 pro max سوف يبدا السعر من 1149 دولار.

مواصفات آيفون برو 2022

المعالج apple a16 bionic، وهو متصل بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت.

الهاتف مصنوع من واجهة زجاجية “زجاج غوريلا”، ظهر زجاجي مصنوع كذلك من زجاج الغوريلا وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وبصمات الأيدي.

قياسات الشاشة 6.7 بوصة.

الكاميرات 48/ 12/ 12 ميجا بيكسل.

الشحن سريع حيث إن سعة البطارية 4500 مللي امبير، ومن ثم يمكنك شحن الهاتف بالكامل فقط في 40 دقيقة.

نظام التشغيل iOS 16.

الدقة 2778* 1284 بكسل.

البكسل في كل نقطة 456 بكسل بالبوصة.

معالج سداسي النواه.

يوجد في الكاميرا فلاش ليد مزدوج، تصوير بانوراما، HDr.

وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 226 جرام.

الحماية عالية جدا كونة مصنوع من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

مستشعر التعرف علي الوجة face id.

موعد اصدار هاتف ايفون 14 برو

من المرتقب وفقا لبعض التسريبات أن يعقد موتمر شركة ابل يوم 7 سبتمبر، وقد كشفنا لكم عن بعض المواصفات حول الكاميرات والشاشة وإمكانيات الطرح الجديد من العملاقة الرائدة ابل، لحين أن يتم الاصدار الفعلي لسلسلة iphone 14 الجديدة، والتي تشهد اربع انواع، علما بأن المنتج يتوافر في الأسواق بعد الموتمر بنحو عشرة ايام تقريبا.

سعر iphone 14 في الدول العربية

ولأن البحث أصبح مرتفع بوضوح لمحاولة التعرف علي سعر هاتف iphone 14 pro max, iphone 14 pro, iphone 14,iphon14 max، وهي الاصدارات الأربعة من النوع الجديد الذي طرحته الشركة، نجد توقعات قوية أن ترتفع سعر الايفون الجديد بنحو 50 أو 100 دولار أو أكثر من ذلك، وذلك حسب اختيار العميل ومميزات كل جهاز من الأنواع المذكورة