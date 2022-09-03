نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر الاخبار عن هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد ومواصفاته وتوقعات اسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق التكنولوجيا آيفون 14 برو ماكس العملاق، و هو الهاتف المحمول التالى لشركة Apple من المتوقع إطلاقه فى 31 أكتوبر 2022، و من المنتظر أن يأتي هاتف آيفون 14 برو Max المنتظر بنظام تشغيل iOS v15، و تشير التسريبات إلى أن سعر أيفون 14 برو Max في مصر 2022 يتوقع أن يتجاوز 20 ألف جنيه.

مواصفات كاميرا آيفون 14 برو ماكس

يوجد به 3 كاميرات خلفية منها كاميرا أساسية 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.6، وكاميرا أخرى 13 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.4، وكاميرا بدقة 13 ميجا مع فتحة عدسة 2.4.

مواصفات المنتج

المعالج:Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو.

الشاشة بمساحة 6.7 بوصة.

البطارية 5000 مللي امبير.

نظام التشغيل:iOS 16.

الرام 8/12 جيجا رام.

نظم الاتصال بالجوال هو نظام اتصال بشريحتين.

أهم وأبرز جهاز آيفون 14 برو ماكس

تقدم كافة التحديثات الجديدة و تحديثات أمنية و تحسين عام في أداء الأجهزة ومميزات رائعة كالتالي:

وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 226 جراما.

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم للحماية.

يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

شاشة بمساحة 6.72 بوصة.

معدل الترميز في هاتف iPhone 14 Pro max هو 120 هرتز.

يدعم الهاتف تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

حيث أنه من أبرز عيوب هاتف ايفون التي ظهرت في الفترة الأخيرة هذه العيوب التالية: