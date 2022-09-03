نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس المتوقعة في الوطن العربي والولايات المتحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ساعات من طرح شركة آبل الأمريكية للهواتف الذكية عددا من أفضل الهواتف التي تم طرحها ومن ضمنها هاتف آيفون 14 برو ماكس التى يتم طرحه خلال أيام فى السوق المصري وجميع أنحاء العالم فى أنتظار الهاتف الجديد من شركة آبل، حيث نجد أن هذا الموعد هو المعتاد الذي تقوم فيه آبل بالكشف عن أحدث منتجاتها سلسلة هواتفها الجديدة للأسواق. مميزات ايفون 14 برو ماكس هاتف ايفون 14برو ماكس يأتي مع مساحة داخلية كبيرة.

قامت الشركة بتغيير منفذ الشحن.

الهاتف يأتي مع اتنين كاميرا خلفية وتقدم تصويرا مميزا جدا.

الهاتف بدون حواف جانبية.

المعالج A16.

الرامات الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت.

مستشعر بصمة الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة.

شبكة 5G الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن أن تصل سرعتها 3.7 جيجابايت. مواصفات iphone 14 pro max جسم الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الألومنيوم.

معيار مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

الوزن 226 جم.

السماكة 7.4 ملم.

نظام التشغيل الهاتف iphone 14 pro max يأتي بنظام 16 ios.

يدعم تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E.

الشاشةايفون 14 برو ماكس شاشة من نوع Color OLED screen بدقة QHD مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل.

8 جيجا سعر الرامات في هاتف iPhone 14 Pro Max.

يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

الوزن 196 جرام.

الألوان أزرق، أبيض، أسود.

الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت. سعر هاتف iPhone 14 Pro Max وبالنسبة إلى الاسعار المعلنة على الهاتف فإنه تكون توقعات الاسعار كالتالي: السعر العالمي 1340 دولار.

السعر في مصر 38,289 جنيه مصري.

السعر في السعودية 5,990 ريال سعودي.

السعر في الإمارات العربية المتحده 5,990 درهم إماراتي.

السعر في الجزائر 149000 دينار.

كما أن السعر في المغرب 9700 درهم.

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