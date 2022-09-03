نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مؤتمر ابل للإعلان عن ايفون 14 الجديد 2022.. و المواصفات المتوقعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مؤتمر ابل للإعلان عن ايفون 14 الجديد 2022، تستعد شركة آبل الأمريكية خلال أيام قليلة للكشف عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون 14 التي ينتظر الكثير إطلاقها فى مختلف الأسواق العالمية والعربية من أجل اقتنائها لما تحمله من مواصفات هائلة تختلف كثيراً عن المقدمة فى السلاسل السابقة من آيفون 13، فقد عزمت شركة آبل على تحدى نفسها والعمل على إصدار هواتف مختلفة من نوعها فى ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانى منه العالم، وقد حددت موعد 7 سبتمبر 2022 لعمل مؤتمر مباشر تعلن فيه عن النجم الجديد المرتقب، والذي يتضمن أربعة هواتف بمواصفات مختلفة ايفون 14، ايفون 14 برو، ايفون 14 ماكس، ايفون 14 برو ماكس.
ويعد هذا الموعد مبكراً عن التاريخ الذي اعتادت آبل على إطلاق هواتفها الحديثة به والذي يكون غالباً يوم 14 سبتمبر من كل عام، ويرجع ذلك إلى تخوف الشركة من زيادة التضخم الحالي الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الراهنة بين دولتي روسيا وأوكرانيا، والسبب الثاني وراء ذلك هو رؤية أبل فى الاستفادة من المبيعات قبل أن تطلق بعض الشركات المنافسة الأخرى هواتفها الجديدة، وتصبح المنافسة أكثر شدة.
مواصفات وتصميم هواتف ايفون 14
نستطيع وفقا للصور والتقارير المنشورة المسربة أن نصرح ببعض المواصفات التي سوف تأتى بها سلسلة هواتف ابل 14 الجديدة والتي تكون مؤكدة إلى حد كبير وفقا لما قاله كبار المحللين، والتي تأتى على النحو التالي:
- من المتوقع أن تصدر أبل هواتف بأحجام مختلفة، حيث يأتي هاتفين بشاشة حجمها 6.1 بوصة، والهاتفين الآخرين بشاشة أكبر تبلغ حجمها 6.7 بوصة.
- سوف يأتي هاتف ايفون 14، وايفون 14 ماكس بتصميم خارجي لا يختلف كثيرا عن تصميم هاتف ايفون 13، حيث تأتى الكاميرا الأمامية بنفس شكل النوتش الموجود فى الشاشة.
- أما عن مادة صنع الهاتف فمن المتوقع أن يأتي هاتف ايفون 14، ايفون ماكس مصنوع من الفولاذ القوى الذي يقاوم الصدأ، ولكن يختلف هذا فى هاتفي ايفون برو، ايفون برو ماكس حيث يصنع الهاتف من مادة التيتانيوم المعروف بقوته ضد الخدش والصدمات، وهذه كانت أهم مواصفات أيفون 14 المقرر طرحه ف الأسواق قريبا.
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