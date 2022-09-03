نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طريقة تحميل اي فوتبول مجانا 100% أقوى لعبة في 2023 والاكثر تحميلا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل اي فوتبول من أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق ألعاب كرة القدم، حيث تعد لعبة اي فوتبول من أكثر الألعاب التي لاقت نجاح وشعبية كبيرة منذ إطلاقها، ولقد استطاعت هذه اللعبة في وقت قياسي أن تصبح من أفضل الألعاب الإلكترونية، وظهر هذا بشكل كبير من خلال زيادة عدد تحميلات اللعبة، ونجد أنها بالفعل قد تخطت 450 مليون من عمليات التحميل لهذه اللعبة عبر مختلف الأجهزة، لذا سوف نوضح لكم بشكل سهل وبسيط كيفية تحميل هذه اللعبة عبر هذه المقالة.

تحميل اي فوتبول

هناك الكثير من التساؤلات من قبل محبي ألعاب كرة القدم المسلية حول كيفية تحميل هذه اللعبة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

يتم الدخول في البداية عبر متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد.

ثم نقوم بكتابة اسم اللعبة “أي فوتبول” بشكل صحيح في مربع البحث.

سوف تظهر أمامك اللعبة على الفور ضمن نتائج البحث.

ثم تقوم بالضغط مباشرة على تحميل اللعبة حيث لا يستغرق تحميلها بضع دقائق.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة يتم الضغط على تثبيت اللعبة.

وذلك حتى تتمكن من فتح اللعبة على جهازك مع مراعاة ربط حساب الفيسبوك الخاص بك بهذه اللعبة.

مميزات تحديث لعبة أي فوتبول الجديد

عند تحديث اللعبة سوف يتمتع اللاعب بالكثير من المميزات التي تم إضافتها للعبة، وهي كالآتي:

تم إضافة مجموعة كبيرة من اللاعبين على الواجهة الخاصة باللعبة، والتي على رأسها بالطبع نيمار الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان.

كما سيتم الاحتفاظ باللون الخاص بالشعار من الإصدار القديم والذي كان باللون الأبيض أو الأسود.

بالإضافة إلى ذلك يتم تغيير لون الواجهة الخاصة باللعبة؛ حيث كان اللون أزرق أو أصفر سيتحول إلى اللون الأسود أو البنفسجي.