مواصفات الهاتف الجبار بديل الأيفون Samsung galaxy s23 كاميرا ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة يأتي ضمن هواتف سامسونج s المميزة والفريدة والقريبة في إمكانياتها من هواتف الآيفون الذكية، إن كنت تبحث عن مواصفات وأسعار سامسونج جالكسي إس 23 إليك هذا المقال التي يجمع لك كافة المعلومات التي تريدها. مواصفات الهاتف الذكي Samsung galaxy s23 الهاتف مزود بكاميرا ثلاثة مميزة.

نظام التشغيل أندرويد 13.

أما ما يخص بطارية الهاتف الذكي سامسونج جالكسي إس 23 فهي 4500 ملى امبير.

الهاتف مقترن بسعة تخزين عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت.

سعة التخزين الخاصة بالجهاز تصل إلى 1 تيرا بايت.

المواصفات الهيكلية للجهاز

أبعاد الهاتف: طوله 145.9 مم، أما العرض 68 مم، أما سمك الهاتف 8.1 مم.

أما بخصوص وزن الجهاز 172 جم.

مواد تصنيع الجهاز: مصنع من الألومنيوم و بواجهة زجاجية و ظهر زجاجى غير قابل للخدش أو الكسر. مواصفات الهاتف الذكي سامسونج جالكسي إس 23 الداخلية مزود بحساس استشعار أمامي أسفل الشاشة.

كما أنه مستشعر البوصلة و الدوران، التسارع والبارومتر.

الذاكرة العشوائية الخاصة بالهاتف 8/10 جيجا بايت.

أما الذاكرة الداخلية 128/256 جيجا بايت.

الذاكرة الإضافية يدعم حتى 1 تيرا بايت.

مواصفات كاميرا Samsung galaxy s23

مواصفات كاميرا Samsung galaxy s23 كاميرا ثلاثية الأبعاد: الأولى 64 ميجا بكسل

الثانية 10 ميجا بكسل

الثالثة 12 ميجا بكسل

مزودة بفلاش ليد مميز.

أما ما يخص الكاميرا الأمامية فهي 12 ميجا بكسل. أسعار الجهاز في مختلف الدول السعر العالمي للجهاز 850 دولار أمريكي.

السعر في السوق المصري 17.490 جنيه مصري.

أما السعر في الأردن 575 دينار أردني.

أما السعر في دولة الإمارات 3.349 درهم إماراتي.

كما أنه بالنسبة إلى السعر في السعودية 3.360 ريال سعودي.

أما السعر في السوق العراقي 1,250,000 دينار عراقي. كما انه في النهاية أصبحت كل الاسعار واضحة في جميع البلدان العربية ولهذا السبب يمكنك أن تقوم بتوضيح أبرز التفاصيل الخاصة بهءا الهاتف.

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