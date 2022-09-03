نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في القرن الـ 21 وخاصة الفترة الحالية أصبحت التكنولوجيا هي المسيطرة على عالمنا، حيث جميع الشركات تتنافس على إصدار أفضل الهواتف المحمولة والتي تحتوي على مزايا كثيرة يبحث عنها الجميع، لذا فإن الهاتف الأفضل حتى الآن هو سامسونج جلاكسي اس 23 والذي يتميز بتصميه الخارجي الرائع والذي يجذب عيون الجميع لشرائه، ولذلك سنوفيكم بمواصفات الهاتف وأيضا سعر الهاتف في مختلف البلاد.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

تلك المواصفات هامة جدا لجميع الهواتف عليك معرفتها قبل أن تقوم بشراء الهاتف حتى تستطيع أن تختار الهاتف الأفضل، لذا فإن مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23:

معالج الهاتف هو سناب دراجون 8.

الذاكرة الخاصة بالهاتف والتي تنقسم إلى 3 فئات هي 128/256/512.

تأتي الشاشة بحجم 6.8 بوصة ومن المزايا أن الشاشة كبيرة.

بطارية الهاتف قوية للغاية لأنها جاءت 5000 مللي أمبير.

يتبع الهاتف نظام تشغيل أندرويد.

يمتلك الهاتف نوعين من ذاكرة الرام أحدهم 8/12.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بجودة 40 ميجابايت أما الكاميرا الخلفية 108 ميجابايت.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

سنذكر لكم سعر الهاتف في أكثر من بلد بمختلف النسخ التي يقدمها لجميع المستخدمين:

يأتي سعر الهاتف في مصر لنسخة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام حوالي 30 ألف.

في السعودية فإن نسخة 12+256 تأتي بسعر 5299 ريال سعودي والنسخة الأخرى من الهاتف 12+512 بسعر 5699 ريال.

حيث أنه من المعروف أيضا سعر الجهاز في الكويت لنسخة 8+128 هو 396 دينار أما نسخة 12+256 بسعر 430 دينار والنسخة الأخيرة 12+512 بسعر 464 دينار.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه سعر الهاتف في الإمارات للنسخة الأولى 4699 دينار والنسخة الثانية 5099 دينار والنسخة الثالثة 5499 دينار إماراتي.

لذلك في الفترة الأخيرة ينتظر كل المسنخدين مواعيد الاعلان عن أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف والمقرر أن يتم طرحها في الأسواق المصرية.