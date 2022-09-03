نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 وتوقعات سعره في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فور أن تم إصدار الهاتف أثار جدل الجميع بسبب المواصفات التي يقدمها لمختلف الناس، وخاصة أنه يدعم شبكة الجيل الخامس 5G والتي يصعب أن تجدها إلا في الهواتف مرتفعة السعر، كما يمتلك الهاتف مزايا كثير ونود أن نذكرها لكم بالتفصيل كما سنذكر أيضا ما هي تفاصيل الهاتف التي جذبت أنظار الجميع في وقت قصير من لحظة إصداره في الأسواق وجعله متاح للشراء.

مميزات ومواصفات سامسونج جالاكسي اس 23

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية ومساحة للشاشة 6.1 بوصة أما الذاكرة العشوائية للهاتف فإن منها 12/10/8 والبطارية 5000 ملي أمبير ويتبع نظام تشغيل أندرويد أما مميزات الهاتف:

شاشة الهاتف كبيرة، كما أنها تغطي الهاتف بالكامل لكن يوجد بالأعلى ثقب صغير الحجم خاص بالتصوير.

الهاتف يمتلك ميزة رائعة وهي أنه يقاوم الغبار والماء.

مزود الهاتف بمستشعر للبصة والتقارب والدوران، لكن بصمة الأصابع مدمجة بشاشة الهاتف.

سعة البطارية كبيرة للغاية وتوفر لك الشحن السريع.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا وفتحة عدسة 2.2 مما تجعل الصورة غاية في الروعة.

سعر الهاتف بالدولار

يعد السؤال الأكثر شيوعا في هذا الوقت هو كم يبلغ سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 بالدولار؟ وأيضا سعر الهاتف في البلدان الأخرى لذا عليكم معرفة الإجابة وهي: