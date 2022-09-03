نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد ببجي شدات 2022 صالحة للجميع بتاريخ اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة اكواد ببجي من اكثر الطرق المفيدة التي يمكنك أن تحصل من خلالها علي الكثير من الجوائز القيمة، كل ما تريد متوفر من خلال الاكواد التي تقوم اللعبة بتوفيرها يوميا مثل، حزمة كاملة من الشدات التي يمكنك الربح بها، أو ربح شخصيات جديدة داخل اللعبة، او ملابس أنيقة، ويمكنك أن تربح أيضا من خلال الاكواد العديدة من الأسلحة المتطورة والقنابل أيضا، لذا تابع المقال لكي تتعلم كيف ستحصل علي الاكواد وكيف استخدمها.
اكواد ببجي شدات 2022
للتذكير أن الاكواد التي توفرها اللعبة لديها مدة صلاحية محددة وتنتهي بعدها، ولكن كل التي يتطلب منك هو الإسراع في تجربة الاكواد التي من الممكن أن يكون بها العديد الذي يكون صالح للاستخدام ويمكنك الربح من خلاله، ويمكنك الاستفادة من الاكواد عن طريق الطرق التي سنذكرها لك من خلال المقال.
اكواد ببجي شدات 2022
- CYQZ9LWSKPTCJ.
- ZUGY58KYGFW9I.
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- FMIK0PFUTII7Z.
- SN78D872YJIVX.
- 49BQVOG3TPYKW.
- 9JSLKMYEVHXGU
استرداد اكواد ببجي
|800 يو سي
|UCBYSD800
|تعيين الزي الأسطوري للعبة PUBG
|BBKTZEZET8
|جلود بندقية M821 غير محدودة
|EKJONARKJO
|PUBG Cannon الشعبية 8
|BBKRZBZBF10
|جلد بندقية UMP-88
|GODZILLAKONG
اكواد ببجي الكورية
|جلد AKM
|JJCZCDZ9U
|الجلد M416
|PGHZDBTFZ95U
|الجلد البرتقالي M416
|RAAZBZJGS
|جلد AKM
|UMP5 JJCZCDZ9U
|Kar98 Skin
|KARZBZYTR
طريقة استخدام اكواد ببجي
اذا كان لديك كود صالح ولا يعمل فنحن سنشرح لك الطريقة الصحيحة التي تستطيع الاستفادة منه بكل سهولة، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات الأتية اولا:
- عليك اولا أن تقوم بزيارة Garena Free Fire Reward.
- ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك.
- أو يمكنك التسجيل من خلال معرف Facebook أو Google، وفي حالة أن يتم تسجيل الدخول لأن حساب ضيف لا يعمل.
- بعد ذلك أدخل الكود واحصل على مكافآت في مخزن العناصر داخل اللعبة.
- ثم تأكد من نسخ قسيمة Free Fire المذكورة أعلاه بالكامل وهي تتكون من 12 حرفًا وتحتوي على سلسلة من الأرقام والأحرف الكبيرة ومن الممكن أن تكون مختلفه في حاله ببجي الكورية او في عناصر الاسترداد.
- ثم تذكر أيضًا استخدام القسيمة في أسرع وقت ممكن قبل انتهاء صلاحية القسائم.
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