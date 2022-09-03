سعر ومواصفات Redmi A1.. هتشتريه بأقل من 3000 جنيه

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سعر ومواصفات Redmi A1

مواصفات هاتف Redmi A1

رياض - احمد صلاح - بشّرت شاومي الصينية مستخدميها بنيّة إطلاقهافي الفترة المقبلة، بنظام أندرويد 12 وسعر مناسب لذوي الدخل المحدود، إنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شاومي هواتفًا بسعر مناسب، بل يمكن القول أن مستخدميها تعودوا على ذلك من قبلها ولعل ذلك ما جعلم زبائنًا دائمين لشاومي، في مقالنا هذا سوف نطلعكم على أبرز وأهم مواصفات الجهاز الجديد مبينين لكم سعره في السوق المصرية للهواتف المحمولة.

تحاول شاومي أن توازن مابين الأسعار والجودة في أجهزتها، وذلك باتباعها استراتيجية معينة للتسعير والجودة، وهذا بالفعل ما تمت ملاحظته بل وتجربته ايضا من خلال إصداراتها وأجهزتها المنتشرة، نذكر لكم مثلًا هاتف Redmi Note 11 SE الذي شاركنا معكم مواصفاته مسبقًا.