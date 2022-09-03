نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ضبط واستقبال تردد قناة Marina مارينا الكويتية 2022 على قمر نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مارينا قناة كويتية ومحطة إذاعية تبث من الكويت، مارينا اف ام، هي إحدى القنوات الفضائية التي تبث من الكويت على القمر المباشر نايل سات الى جانب موجة إذاعية لإذاعة التلفزيون والراديو ولديها Marina الكويتية ترتيب مميز من حيث نسب المشاهدة والأفضلية. تعتمد القناة على أسلوب النقاش المكثف لمعالجة موضوع ما والبحث في أعماقه. تعد برامجها تظهر مارينا بشكل أوضح في حوارات تجمع شخصيات مختلقة قد تكون اجتماعية او فنية او مسؤولين حكوميين بالدولة بمختلف القطاعات، يستمر بثها على مدار 24 ساعة، واليوم نشارك معكم تردد قناة مارينا 2022 نايل سات، فتابعوا تفاصيله.

تختص باستضافة الأشخاص ذات العلافة ويتم تناول قضايا شبابية واجتماعية هي محل دائرة اهتمام شرائح واسعة على القناة الكويتية خاصة شريحة الشباب لوضع الحلول ومشاركة التجارب لتعكس بذلك وجهات النظر وتقديم رؤي واقعية لأمور كثيرة في الساحة الكويتية، ومن أشهر برامجها برنامج الديوانية اف ام، تستخدم أفضل التقنيات للحصول على بث أكثر وضوحا وبما يحافظ على جودة المحتوى.

ما هي مارينا اف ام

تتخذ قناة مارينا “للنغم رقم” شعاراً لها، وتتخذ من مجمع مارينا مول مقراً لها، ويكون بثها مجاني بدون تشفير ع توفير قناة يوتيوب لمشاركة حلقاتها عبر الأنترنت، ويضم بثها الفضائي العديد من الفقرات الإخبارية أو الفنية والاجتماعية إلى المسابقات فقدمت تميزاً لافتاً من خلال برامجها التي تأتي بشكل حداثي ويناسب الطرح فيها ما يمكن ان يكون سبباً للتفاعل مع الجمهور، وكذلك لدى القناة الكويتية اهتماما بمسلك الأبراج وتقدم الأشياء المفيدة من خلال طرح وحوار شيق مع أصحاب الشأن.

تمثل مارينا اف ام، فرادة القنوات الكويتية والتي بدأ تدشينها وإطلاقها في 2005م داخل مارينا مول، وهي أول محطة إذاعة في الكويت- أجادت القناة ولا زالت اختيار المواضيع المهمة لتقديمها للجمهور بشكل تصل لهم الفائدة منها حيث تجري القناة لقاءات مباسرة مع مختلف الضيوف وابرز برامجها ديوانية المارينا، قد يكونوا محسوبين على الفن والرياضية والطب والإعلام، كما تجري تجري مداخلات هاتفية مع المعنيين والمسؤولين وزارات الدولة. وتعتمد مارينا موجة FM اف ام للإذاعة عبر موجة 90.4.

تردد قناة مارينا الجديد 2022 نايل سات

تردد مارينا اف ام الإذاعية من خلال قمر نايل سات وفق آخر تحديث 2021 هو.