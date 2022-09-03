نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يختبر ميزته الجديدة الرائعة بشأن تدوين الملاحظات الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحظى تطبيق واتساب خلال هذه الفترة بشعبية كبيرة للغاية، حيث نجح التطبيق بفضل تقدمه للعديد من الميزات الجديدة كسب ثقة العديد من العملاء حتى تخطى عدد العملاء على التطبيق أكثر من ملياري مستخدم، ومن أهم الميزات المفقودة على التطبيق انه لا يسمح للمستخدمين بتدوين ملاحظاتهم الذاتية، حيث لا يسمح تطبيق الدردشة الفوري في نظامة الحالي بإرسال ملاحظات ذاتيه مثل التي تقدمها منصات المراسلة الفوري الأخرى منذ فترة. “واتس آب يختبر ميزة جديدة للمستخدمين”

ميزة واتساب الجديدة

من جانبه أشار موقع “WABetaInfo” المهتم بداسة تطبيق المراسلة الفوري واتس آب، انه التطبيق يعمل حالياً على أن يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات الذاتية من خلال استخدام الأجهزة المرتبطة، حيث يحرص التطبيق دائماً على طرح العديد من الميزات الجديدة بشكل مستمر مع تطوير الميزات القديمة التي تحتاج للتطوير من أجل تلبية رغبات العملاء الناشطين على التطبيق.

ووفقاً للتقرير الذي تم نشره فقد بدأ بالفعل تطبيق واتساب على اختبار ميزة الملاحظات الذاتية في الإصدار التجريبي من التطبيق على Desktop، وهذا يعني للمستخدمين أن الميزة سوف تصل أولاً إلى سطح المكتب، وأوضح التطبيق مدعياً أن الشركة المالكة للتطبيق تخطط حالياً من أجل إضافة ميزة مماثلة على إصدارات Android و iOS في المستقبل القريب لتشمل جميع المستخدمين مما يرفع العب عن الكثير منهم خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن الميزة الجديدة سوف تتيح للمستخدمين إرسال أشياء مهمة أو معلومات ونقاطا رئيسية أخرى، يريدون تدوينها من أجل الرجوع إليها في المستقبل، وهنا يجب الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين اختيار خيار الدردشة الشخصية خلال عمليات البحث عن المحتويات داخل التطبيق على Desktop beta، حيث أن النقر يكون على الخيار فتح نافذة الدردشة من أجل تدوين الملاحظات.

وهنا يجب الإشارة إلى أنه من المهم أيضاً ملاحظة أن هذه الدردشة سوف تظهر على الأجهزة الأخرى بما فيها الأساسي والمرتبط، وذلك عند قيام المستخدم بالدخول بنفس الحساب الخاص بهم، ويتضح للجميع من خلال الميزات التي يقدمها التطبيق وبختبرها خلال هذه الفترة، أنه يحاول دائماً كسب رضاء العملاء وتوفير العديد من الميزات التي يطلبها العملاء خلال هذه المرحلة في ظل منافسة قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة في العالم.