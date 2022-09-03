نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوبو رينو 6 فايف جي تقرير مفصل عن الهاتف تعرف على عيوبه والسعر…صيحة جديدة في عالم التكنولوجيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من شركات الهواتف المحمولة، ومن أبرز هذه الشركات هي شركة اوبو، حيث استطاع القائمون على العمل بها في فترة قصيرة، إنتاج العديد من الهواتف المحمولة، والتي جمعت بين دقة الأداء وروعة التصميم، وانخفاض التكلفة المادية الخاصة بها، وفي الفترة الحالية، أطلقت الشركة الكثير من الهواتف النقالة، ومن أبرزها هاتف طراز رينو6 فايف جي، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، تقرير مفصل عن الهاتف، وأهم مميزاته وعيوبه بالإضافة إلى سعره داخل عدة دول.

مواصفات اوبو رينو6 فايف جي

يوجد بالهاتف مكان لوضع شريحتي اتصال، من النوع نانو.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للهواتف المحمولة.

يبلغ وزن الهاتف 182 جرام.

الهاتف مصنوع من المعدن بالإضافة إلى البلاستيك المقوى.

الشاشة من زجاج الكورنج غوريلا المضاد للكسر.

يبلغ حجم الشاشة 6.4 بوصة.

الهاتف لديه كاميرتين أحدهما أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الأخرى خلفية بدقة 64 ميجا بكسل، ثلاثية الأبعاد.

الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا.

على الصعيد الآخر، الذاكرة الخارجية 8 جيجا.

الهاتف يوجد به خاصية الفلاش، وبالتالي يوجد به كشاف.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد إصدار 11، وواجهة تحتوي على 13 لون أو أكثر.

معالج الهاتف يعمل بنظام تكنولوجيا ال6 نانو، ثماني النواة.

تعمل شاشة الهاتف بتقنية الـfhd، بها فتحة صغيرة.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات.

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الواي فاي.

سعة البطارية 4300 مللي أمبير، من النوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

يوجد بالهاتف خاصية البلوتوث لتبادل البيانات، بالإضافة إلى مكبر الصوت.

يحتوي الهاتف على راديو إف إم، بالإضافة إلى فتحة جاك سماعة أذن.

يتوفر الهاتف بلونين أزرق وأسود.

بالإضافة إلى دعمه لخاصيتي التتبع والجي بي إس المعروفة باسم الخرائط.

عيوب الهاتف

لاتوجد بالهاتف عيوب كبيرة يمكن ذكرها سوى:-

لايدعم وضع كارت ذاكرة إضافي.

لايحتوي على سماعات ستيريو.

الفئة السعرية مرتفعة، مقارنة بإمكانيات الهاتف ومقارنة بإمكانيات الهواتف الأخرى.

لاتوجد به فتحة جاك 3.5 مم للسماعات.

سعر الهاتف في عدة دول

تم طرح هاتف اوبو رينو 6 فايف جي في الأسواق بشكل رسمي، وأسعاره هي:-