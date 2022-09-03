نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات خطيرة هاتف iphone 14 pro max توقعات السعر وموعد طرحة بالاسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات خطيرة هاتف iphone 14 pro max، مع اقتراب طرح شركة أبل للإصدار الجديد من سلسلة iphone المميزة والتي تطرح منها الشركة اصدار جديد كل عام في شهر سبتمبر بشكل خاص، حيث قامت الشركة العام الماضي 2021 بطرح ايفون 13 برو المميز، ولذلك سوف نكشف لكم توقعات السعر وموعد طرحة بالاسواق، كذلك نوفر لكم مميزات ومواصفات الهاتف بشكل مميز، خاصة أنه جاري طرح 4 انواع من قبل أبل للعام الحالي، فقط تابع هذا التقرير لتجد تفاصيل اكثر حول الهاتف الذي تبحث عنة الآن.

هاتف iphone 14 pro max

حتي الآن يترقب عشاق الايفون موعد طرح iphone 14 الجديد من شركة آبل، والتي لم تصرح رسميا حول الموعد الرسمي لموتمر طرح الشركة، لذلك يتم تداول العديد من الاخبار حول الموعد من قبل المتخصصين والمهتمين، خاصة أن شهر سبتمبر يشهد سنويا طرح الطراز الجديد من شركة ابل، وبالرغم من وجود توقعات قوية حول انعقاد الموتمر يوم 14 سبتمبر إلا أن بعض التوقعات أشارت إلي عقد موتمر طرح ايفون 14 يوم 7 سبتمبر، إلا أنك ستجد في هذا التقرير تفاصيل كثيرة حول مواصفات وسعر ايفون 14، وتحديث مستمر لكافة المستجدات حولة.

سعر ايفون 14 برو ماكس

بالرغم من ثبات أسعار iphone منذ سنوات، إلا أن توقعات قوية تتجة نحو إمكانية وجود اختلاف في سعر العام الحالي عن العام الماضي، خاصة أن العام الحالي يشهد طرح

Iphone 14.

Iphone max.

Iphone 14 pro.

Iphone 14 pro max.

من المتوقع أن يكن سعر ايفون 14 بنفس سعر الايفون المتاح حاليا، إلا أن الايفون ماكس يرتقب أن يكن اغلي بنحو 100 دولار، لذلك يرتقب أن يكن سعر ايفون 14 برو بنحو 1100 دولار فيما يتوقع أن يصل سعر iphone 14 pro max إلي 1200 دولار، فيما أشارت بعض التوقعات إلي وصول سعر ايفون 14 برو ماكس في الوطن العربي إلي 4700 درهم بدولة الإمارات، فيما يصل الي 5000 ريال في المملكة العربية السعودية ويصل إلي نحو 27500 جنية في مصر.

مواصفات iphone 14 pro

هذا ونوفر لكم كافة التسريبات حول مواصفات الطرح الجديد لشركة آبل من ايفون 14 بمختلف الانواع السابق الإشارة اليها

قياس الشاشة 6.7 بوصة.

كاميرات 48/ 12/ 12 ميجا بيكسل.

شحن سريع حيث إن سعة البطارية 4500 مللي امبير، ومن ثم يمكنك شحن الهاتف بالكامل فقط في 40 دقيقة.

نظام التشغيل iOS 16.

المعالج apple a16 bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت.

مصنوع من واجهة زجاجية “زجاج غوريلا”، ظهر زجاجي وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الدقة 2778* 1284 بكسل.

البكسل في كل نقطة 456 بكسل بالبوصة.

الحماية عالية جدا كونة مصنوع من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

مستشعر التعرف علي الوجة face id.

معالج سداسي النواه.

يوجد في الكاميرا فلاش ليد مزدوج، تصوير بانوراما، HDr.

وزن هاتف آيفون 14 برو ماكس هو 226 جرام.

موعد طرح ايفون 14

أما عن موعد طرح ايفون 14 من خلال شركة آبل، فإننا سوف نكشف لكم عن توقعات قوية حول موعد الإعلان الرسمي لطرح الهاتف الجديد، علما بأننا اصبحنا بالفعل في شهر سبتمبر وهو الميعاد السنوي المتبع لإعلان الإصدارات الجديدة من الشركة، علما بأن المختلف للعام الحالي هو عقد شركة آبل موتمر قبل طرح الهاتف بيوم وموتمر ثاني بعد طرح الهاتف، هذا وقد أشارت توقعات قوية إلي طرح هاتف iphone 14 يوم 7 سبتمبر وهو موعد الموتمر الرسمي للشركة، وقد أعلنت تلك التوقعات كذلك بدأ المبيعات بعد نحو أسبوع إلي عشرة أيام من هذا الموتمر.