نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022 لمتابعة اقوي المباريات بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 على نايل سات وعرب سات، حيث تنفرد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية بكونها تبث جميع مباريات كرة القدم العالمية والمحلية والعربية، ومن أبرز البطولات المنقولة هي بطولة كأس لوسيل بمشاركة النادي الزمالك المصري أمام الهلال السعودي، وأصبحت أول قناة مفضلة للكثيرين، إنه معجب بالمباريات الدولية والمحلية ، وهذا ما دفع الكثير من المشاهدين للبحث عن التردد الجديد لهذه القنوات.

نبذة عن قنوات ابو ظبي الرياضية

مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية هي مجموعة قنوات رياضية اماراتية تقوم بعرض محتواها بشكل مجاني على شاشات التلفاز العربية ، وتقوم بنقل الاخبار الرياضية وعرض المحتوي الرياضي علي مدار اليوم طوال ال 24 ساعة دون اي انقطاعات، وتعتبر القناة واحدة من اشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي وذلك بعد يوم 13 اكتوبر لعام 2008، حيث حققت القناة نقلة نوعية في مشاهداتها بعد حصولها علي حقوق عرض مباريات الدوري الاماراتي والعديد من المباريات في الدوريات الكبري.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة ابوظبي الرياضية عرب سات:

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: H11804.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظـبي الرياضتية الثانية:

قمر صناعي: عرب سات.

تتردد: V12260.

معتدل ترميز: 27500.

استقـطاب: عمودي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قنـاة ابوظبي الرياضـية الثـالثة الجديدة:

قمر صناعي: نايل سات.

تتردد: H11526-11373.

مـعدل ترميز: 27500.

استقتطاب: افقي.

جـودة: HD.

معامل التصحيح: 5 / 6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد 2022 extra:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11526 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 نايل سات SD extra

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11411 (H)

معدل الترميز : 30000

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد: 11804 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022

يمكنكم الآن استقبال إشارة البث التليفزيوني للتردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية إكسترا عبر القمر الصناعي النايل سات. والاستمتاع بأفضل تقنيات الصوت والصورة والوضوح على مدار 24 ساعة عن طريق التردد التالي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كيفية استقبال تردد قناة ابو ظبي الرياضية