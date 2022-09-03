نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A57s مواصفات ومميزات هاتف أوبو الجديد | مراجعة الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A57s هاتف جديد آخر تم الإعلان عنه مؤخراً لينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة أوبو. حيث أعلنت الشركة بالأمس عن إطلاق الإصدار الجديد من عائلة الـA الخاصة بهواتفها والتي تنطلق في فئة الهواتف الاقتصادية. فالشركة قد أطلقت منذ فترة النسخة الأساسية من الهاتف تحت مسمي Oppo A57 ، والذي شهد انتشاراً كبيراً بين عدد كبير من مستخدمي هواتف الشركة. وعلي نفس الخطي توفر الشركة هاتفها الجديد بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة ، مع بعض التنازلات الذكية لتقليل سعر الهاتف والمنافسة في الأسواق. فيأتي الهاتف مع معالج من شركة Media-Tek وهو Helio G35 ، الموجود في تلك الفئة السعرية من الهواتف. كما أن معالج الهاتف متوفر أيضاً في هواتف أخري لنفس الشركة مثل : Oppo A77 4G ، Oppo A16 ، وأيضاً هاتف Realme C21 من شركة ريلمي. الهاتف كذلك متوفر مع شاشة IPS LCD بجودة الـHD+ مع معدل سطوع 600 شمعة أيضاً. كذلك يحتوي علي نظام كاميرات جديد بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. أما عن البطارية فتأتي بسعة تصل إلي حوالي 4500 مللي أمبير وبسرعة شحن 33 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Oppo A57s الجديد. مواصفات هاتف Oppo A57s : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 187 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ يأتي أيضاً مع دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك يتوفر الهاتف بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP5X و IPX4 علي التوالي.‌

و علي التوالي.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تتوفر بحجم 6.56 ، وبجودة HD+ مع دقة 720×1612 بكسل.‌

تتوفر بحجم ، وبجودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 269 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كما تأتي الشاشة أيضاً مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوجد في أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.‌

هيرتز ، والذي يوجد في أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.‌ كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ أما عن الحماية فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Panda Glass ، لتوفير بعض الحماية من الخدوش والكسر. أداء الهاتف : ‌يأتي الهاتف مع نظام تشغيل جوجل الخاص Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة ColorOS 12.1 .‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم أوبو الجديدة والمميزة .‌ كما يأتي أيضاً مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G35 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع نانو متر.‌ يحتوي معالج الهاتف علي أربعة أنوية تتوفر من نوع Cortex-A53 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.3 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نفس النوع Cortex-A53 ، لكن تعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي وحدة معالجة رسوميات GPU مع معالج من نوع PowerVR GE8320 .‌

مع معالج من نوع .‌ يتوفر الهاتف في إصدار واحد فقط من مساحة المتاحة ويأتي كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي كذلك ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع eMMC 5.1 ، بالإضافة إلي رامات من نوع LPDDR4X السريع. كاميرا هاتف Oppo A57s : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الـPanorama مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

، تتوفر بدعم تصوير مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر تلك بدعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر تلك بدعم خاصية تأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR بالإضافة إلي دعم تصوير الـPanorama.‌

بالإضافة إلي دعم تصوير كذلك يوجد أيضاً بجانب كاميرات الهاتف فلاش من نوع ليد. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oppo A57s مع سماعات خارجية ثنائية تتوفر من نوع Stereo Speakers .‌

مع سماعات خارجية ثنائية تتوفر من نوع .‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة أيضاً.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 69 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كذلك يتوفر مدخل الشحن الموجود في الهاتف من نوع Type C 2.0 السريع ، مع دعم خاصية OTG.‌

السريع ، مع دعم خاصية متوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأخضر ، والأسود. سعر هاتف Oppo A57s : ‌175 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يعادل 3400 جنية مصري تقريباً.

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