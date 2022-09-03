نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق العاب المغامرة.. لعبة ماين كرافت الأكثر شعبية حول العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت من بالألعاب الممتعة التي يتمتع اللاعب بمساحة كافية من الحرية أثناء اللعب بها، وذلك لأن اللعبة لا تحمل في طياتها أي هدف محدد يجعل اللاعب في حالة من التقيد، وهذا ما جذب عدد كبير من الأشخاص لتحميلها، واللعب بها، حيث أنها تعبر عن فكر، ومنظور جديد للألعاب يتمحور حول اللاعب، وما يريد، وليس حول اللعبة، وما يراد الوصول من خلالها، فهيا بنا نتكلم حول اللعبة بشكل أكثر توسعاً.

لعبة ماين كرافت

تلك اللعبة تم العمل على التطوير منها في عام 2009 ميلادية، وذلك من خلال ماركوس بيرسون، وهو مطور جنسيته سويدية.

ومن ثم قامت شركة مايكروسوفت بالاستحواذ على تلك اللعبة بحلول عام 2014 ميلادية.

بينما ماين كرافت 2022 تعتمد في برنامجها على عمليات البناء، وكذلك القيام بالأعمال الجماعية، حيث أن اللعب من خلال جماعة يجعلها أكثر متعة من اللعب بشكل فردي.

كذلك من خلال اللعبة يمكنك أن تواجه أنواع مختلفة من الوحوش، وكذلك ستجد أنك تستكشف الكثير من الأماكن التي تجعل اللعبة مثيرة للاعبين بشكل كبير.

فيمكننا أن نضع تلخيص للعبة في أنها لعبة للأقوى، والذي سيتمكن من الصمود حتى النهاية، فهي لعبة بقاء، وفيها ألعاب الأكشن، وكذلك المغامرة، والعديد من ألعاب الفيديو.

فتتكون من المواقع المختلفة مثل الصحراء، أو الأماكن الثلجية، والغابات، بالإضافة إلى الكهوف، والمساحات الخضراء. وأنت من يحمل الاختيار الخاص باللعب فقط في النزول في أي منها.

إحصائيات لعبة Minecraft

إن الأشخاص القائمين على العمليات الإحصائية توصلوا إلى أن تلك اللعبة تمكنت من الحصول على أكبر قدر من التحميلات في فترة قصيرة. وبذلك حصلت على شهرة لا مثيل لها في مختلف أنحاء العالم. وذلك من خلال تلك الإحصائيات.

توصلوا إلى أنها اللعبة التي وضعها الكثير في مفضلاته. وذلك لأنه قام على لعبها عدد يتجاوز ال 100 مليون لاعب حول الآن ويزيد العدد بزيادة السنين.

ليس هذا فقط بل هناك عدد مهول قدر بحوالي 50 مليون شخص قام بشرائها. أما عن النسخ الغير رسمية التي يتم اللعب بها من خلال 37،698،443 من حول العالم.

كما أنه هناك حوالي تريليون شخص قد قاموا بمشاهدتها عبر تطبيق يوتيوب.

وبناءً على ذلك، وختاماً لما قمنا بذكره عن لعبة ماين كرافت. يمكننا أن نجزم بأنها اللعبة الأروع على الإطلاق. فقوموا بتحميلها. والاستمتاع بها.